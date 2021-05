E-commerce odpowiada za 62 proc. przychodów CCC w I kwartale

Priorytetem Grupy CCC pozostawało zachowanie płynności i utrzymanie stabilności długoterminowego finansowania, fot. Shutterstock

Grupa CCC zakończyła I kwartał roku obrotowego 2021/22 przychodami na poziomie 1 429 mln zł (+85 proc. r/r). Od lutego do kwietnia spółka działała w bardzo wymagającym otoczeniu rynkowym, a w obliczu ograniczeń sprzedaży stacjonarnej w wielu krajach, internetowe kanały odgrywały wiodącą rolę, odpowiadając za 62 proc. przychodów. E-commerce odnotował w tym czasie aż 86 proc. wzrost r/r. Eobuwie.pl, które na koniec marca pozyskało dwóch nowych inwestorów mniejszościowych, osiągnęło przychód w wysokości 768 mln zł, przy bardzo wysokiej marży EBITDA na poziomie 10,5 proc.

W okresie od lutego do kwietnia spółka osiągnęła przychody na poziomie 1429 mln zł, czyli wyższe o 85% niż rok wcześniej. 62% uzyskanych przychodów stanowiła sprzedaż e-commerce (+86% r/r), którą Grupa realizowała poprzez 82 platformy online.

Dobry pierwszy kwartał

– Początek pierwszego kwartału roku obrotowego 2021/22 był dla nas pomyślny. Odmrożenie gospodarki w lutym uwolniło skumulowany popyt i pozwoliło na sprzedaż dodatkowych kilkuset tys. par obuwia z kolekcji jesienno-zimowej. Wprowadzony pod koniec marca lockdown, który ponownie objął galerie handlowe, na ponad miesiąc ograniczył naszą działalność w kanale stacjonarnym. Pomimo niesprzyjającego otoczenia biznesowego osiągnęliśmy dobre wyniki sprzedażowe, które mamy nadzieję wzmacniać w kolejnych kwartałach. Realizacja tego celu będzie możliwa także za sprawą uruchomienia nowego konceptu sklepów off-price w wersji stacjonarnej, który jesienią zadebiutuje również w kanale online – mówi Marcin Czyczerski, prezes zarządu Grupy CCC.



Marża brutto Grupy CCC w I kwartale 2021 r. wyniosła 43,5%, co oznacza nieznacznie lepszy rdr wynik. Na uzyskany poziom marży znacząco wpłynął wysoki udziału segmentu e-commerce w przychodach, jak również ograniczona możliwość skutecznej sprzedaży kolekcji wiosna-lato w punktach stacjonarnych w tzw. cenach pierwszych. Dynamicznie rozwijający się kanał sprzedaży online był także głównym czynnikiem wpływającym na zmianę poziomu kosztów. Od lutego do kwietnia ukształtowały się one na poziomie 716 mln zł, wobec 620 mln zł rok wcześniej (+15% r/r). Grupa utrzymała wysoką dyscyplinę kosztową. Pomimo obostrzeń w handlu stacjonarnym, dzięki działaniom podjętym przez Grupę, wynik operacyjny został poprawiony rdr o blisko 200 mln zł.



W analizowanym okresie priorytetem Grupy CCC pozostawało zachowanie płynności i utrzymanie stabilności długoterminowego finansowania. W tym celu spółka podjęła rozmowy z bankami i obligatariuszami. Grupa wstępnie potwierdziła wybrane warunki nowego finansowania bankowego. Jest to kolejny etap prac nad refinansowaniem zadłużenia, którego celem jest zapewnienie bezpiecznego, długoterminowego poziomu finansowania, zgodnie z założeniami biznesowymi strategii GO.22.



Uwzględniając dynamikę rozwoju Grupy CCC oraz jej ambitne plany, w I kwartale 2021 r. do zarządu powołano trzech nowych Wiceprezesów – Igora Matusa, Adama Holewę oraz Kryspina Derejczyka. W najbliższych miesiącach obejmą oni nadzór nad trzema istotnymi obszarami biznesu – w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, nadzoru właścicielskiego nad spółkami oraz zarządzania finansami.

Przeczytaj także: Dwa nowe salony Change Lingerie

Dynamika e-commerce nabiera jeszcze większego rozpędu