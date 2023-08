E-faktury będą przechowywane przez 10 lat. Co wiemy o KSeF?

Niedawno skarbówka udostępniła zaktualizowaną wersję API Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) środowiska testowego, które obsługuje struktury logiczne FA(1) i FA(2).

Faktury w KSeF od lipca 2024 r.

Obecnie Parlament Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi prace legislacyjne w

zakresie obowiązkowego wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu

Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) określonego w ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3242). Z zapisów ustawy wynika, że zasadnicze obowiązki w zakresie wystawiania faktur w KSeF wejdą w życie z dniem 1 lipca 2024 r. Dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw – zwolnionych z VAT termin stosowania obligatoryjnego KSeF jest odroczony o pół roku, do 1 stycznia 2025 r.



Dokumenty będą wystawiane i otrzymywane przy użyciu Krajowego Systemu eFaktur za pomocą oprogramowania interfejsowego, w postaci elektronicznej i

zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17

2/3 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Faktury będą przechowywane przez 10 lat

- W ten sposób eliminujemy uciążliwy dla przedsiębiorców obowiązek wysyłania skanów i zdjęć faktur do biur rachunkowych. Przedsiębiorca będzie mógł upoważnić biuro rachunkowe do bezpośredniego pozyskania danych z systemu. Bezpłatne oprogramowanie interfejsowe będzie dostępne na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Faktury ustrukturyzowane po przesłaniu ich do Krajowego Systemu e-Faktur będą w nim przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Zdejmuje to z przedsiębiorców obowiązek archiwizowania ich we własnym zakresie. Będą za każdym razem dostępne on-line - podaje MF.

Mobilna wersja KSeF

Aktualnie prowadzone są również prace w zakresie bezpłatnej mobilnej wersji

Aplikacji Podatnika KSeF, która także umożliwi szybkie przekazywanie danych

niezbędnych do wystawienia faktury ustrukturyzowanej poprzez udostępnianie

kodu QR oraz zapewni możliwość weryfikacji e-faktury w KSeF

poprzez zeskanowanie kodu weryfikującego QR.

Zarówno te bezpłatne narzędzia, jak i rozwiązania KSeF ułatwią elektroniczną

obsługę dokumentów oraz zapewnią zmniejszenie obciążeń finansowych

dotyczących tej obsługi ponoszonych przez przedsiębiorców. Wprowadzenie KSeF przyspieszy weryfikację rozliczeń podatników i skróci realizacje zwrotów VAT podatnikom z 60 do 40 dni.

Kilka dni temu Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Główne założenia ustawy: