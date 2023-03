E.Leclerc i SPAR promują wielkanocną ofertę katalogami

Sklepy E.Leclerc przed świętami postawiły na tradycję. Bogactwo produktów potrzebnych do przygotowania wielkanocnych specjałów znaleźć można w najnowszym katalogu. Kiełbasa biała regionalna za 14,99 zł, twaróg sernikowy w cenie 8,99 zł czy zając z mlecznej czekolady za 2,99 zł. Posiadacze aplikacji Bonus dodatkowo mogą aktywować niższe ceny na m.in. kukurydzę, mąkę czy filety śledziowe, niezbędne na spotkanie przy już wiosennym stole.

W nowym katalogu E.Leclerc nie zabrakło również artykułów spożywczych używanych podczas przygotowania świątecznych wypieków. Na półkach sklepów klienci znajdą wybór rodzynek królewskich, żurawiny oraz orzechów włoskich w atrakcyjnych cenach. Do dekoracji ciast pojawiły się także czekolady mleczne i gorzkie oraz różne rodzaje kaw.

Oferta sklepów E.Leclerc ważna od 28.03 do 08.04.2023 r.

Katalog SPAR na Wielkanoc

Z kolei Sieć SPAR zaprasza klientów na Wielkanocne promocje, które obowiązują w sklepach aż do 8 kwietnia. W ramach wielkanocnego katalogu w atrakcyjnych cenach można nabyć białą kiełbasę, jaja, żur, pasztet, łososia, a także majonez, masło, warzywa, sery, nabiał, wędliny, ryby, przetwory, oleje, słodycze, bakalie, kawę czy napoje. Kampania jest promowana na billboardach, plakatach oraz w lokalnych stacjach radiowych.

- Proponujemy naprawdę szeroki wybór promocji, a przy okazji zapraszamy do naszej najnowszej akcji lojalnościowej, w której klienci zbierają znaczki za swoje zakupy, a następnie wymieniają je na oryginalne produkty marki vivo z rabatem aż do 81%. Tym razem w ofercie klienci znajdą wysokiej jakości garnki i patelnie vivo od Villeroy&Boch. To kolejne działania, jakie podejmujemy, by zwiększać możliwości biznesowe naszych partnerów detalicznych – polskich, niezależnych przedsiębiorców – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.