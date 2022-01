E.Leclerc obniży cenę bagietek do 29 centów. W piekarniach kosztują 1,20 euro. Oburzenie

Sieć Leclerc ogłosiła, że zmniejszyła własną marżę zysku. „Aby wzmocnić waszą siłę nabywczą w chwili, gdy najbardziej tego potrzebujecie, zamrażamy na pół roku ceny na nasze bagietki" – podała w ogłoszeniu prasowym i na swoim koncie na Instagramie. „Cena 29 centów nie ma żadnego wpływu na wynagrodzenie, które wypłacamy naszym dostawcom mąki czy innych produktów zbożowych".

Priscilla Hayertz uważa, że to jest niedozwolona konkurencja, bo prowadząc niezależną piekarnię sprzedaje bagietki po 1,20 euro za sztukę. Bagietki dają jedną piątą jej obrotów. – Jak możemy zrefinansować produkcję bagietek, sprzedając je po 29 centów? I tak już musieliśmy obniżyć naszą marżę zysku, bo wzrosła cena mąki. Poza tym musimy opłacać wszystkie nasze koszty dodatkowe i pensję dla pracowników – wyjaśnia. Od początku pandemii koronawirusa obroty piekarni spadły, w najgorszym okresie nawet o połowę. Turyści do niej nie zaglądają, a wielu mieszkańców tej dzielnicy wyprowadziło się przejściowo podczas lockdownu do swoich domów na wsi.

Dominique Anract, prezes Francuskiego Związku Piekarzy i Cukierników (CNBPF) mówi - Francja ma to szczęście, że są tu 33 tysiące małych piekarni, które musimy zachować. Wielu ludzi nie mówi, że „idą do piekarza", ale że „idą do swojego piekarza".

We Francji od 1998 roku za piekarza może uważać się tylko ten, kto sam wytwarza chleb, a nie tylko go wypieka z zakupionego ciasta i później sprzedaje go u siebie. – Akcja sieci Leclerc jednak sprawia, że postrzegamy siebie jak oszustów i łobuzów, którzy starają się wywieść w pole klientów naszymi rzekomo zbyt wysokimi cenami – mówi Dominique Anract.

Przedstawiciele wszystkich 96 oddziałów CNBPF w całym kraju napisali listy do swoich lokalnych posłów do francuskiego parlamentu. – A nasi adwokaci sprawdzają, czy akcja cenowa Leclerca jest legalna, ponieważ we Francji nie wolno sprzedawać żadnych wyrobów poniżej kosztów ich wytwarzania – mówi.

Zbuntowali się nie tylko piekarze. – Także inne zrzeszenia zawodowe, jak związek rzeźników i sprzedawców ryb, skontaktowały się ze mną i zapowiedziały, że przyłączą się do nas, gdybyśmy planowali jakieś demonstracje czy inne akcje protestacyjne. Jak widać, dochodzi tu do głosu wielkie oburzenie i cała złość na wielkie sieci supermarketów z ich niskimi cenami, które rujnują małe firmy prywatne! – dodaje Dominique Anract.