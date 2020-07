E-samochody zasilą flotę sieci Carrefour

Carrefour sprawdza, jakie korzyści przynosi realizacja dostaw zamówień spożywczych e-autami, fot. mat. pras.

Carrefour Polska rozpoczął testowanie elektrycznych samochodów dostawczych z nowatorskim systemem przewozu produktów spożywczych. Samochody włączone zostaną do floty wykorzystywanej podczas dostarczania zamówień e-grocery ze sklepu internetowego sieci.

Rozwiązanie powstało w ramach programu Pilot Maker Elektro ScaleUp, którego partnerem jest Carrefour. Obecnie sieć w praktyce sprawdza, jakie korzyści przynosi realizacja dostaw zamówień spożywczych e-autami.

– Carrefour rozbudowuje swoją ofertę e-grocery, a potencjał, jaki drzemie w elektromobilności, pozwala rozwijać nasze usługi zwiększając szybkość oraz podnosząc jakość i bezpieczeństwo dostaw produktów spożywczych przy jednoczesnej trosce i dbałości o środowisko – mówi Michał Sacha, członek zarządu, dyrektor marketingu, digital, IT, e-commerce i usług finansowych Carrefour Polska.

Test dwóch e-samochodów w usłudze e-grocery Carrefour to wynik współpracy sieci ze startupem EV Fleet. Carrefour w praktyce sprawdzi dwa e-samochody: VW e-Craftera oraz Eidola Cargo.

Napędzanego prądem dostawczego VW e-Craftera przebudowano tak, by pomieścił innowacyjne pojemniki do przewozu żywności, które produktom gwarantują niezmienność temperatury. Jakość żywności przewożonej w ten sposób jest kontrolowana w czasie rzeczywistym, dzięki bezprzewodowym czujnikom temperatury opartym na technologii RFID. Wyposażony w nie jest każdy pojemnik. Po załadunku i zamknięciu pokrywy przez specjalnie zaprojektowaną aplikację mobilną aktywowany jest pomiar temperatury, a dane przesyłane są do serwera. Na każdym etapie transportu wiadomo, czy produkt utrzymuje właściwe parametry jakościowe. To przykład praktycznego wykorzystania internetu rzeczy (IoT). Poszczególne elementy systemu komunikują się przez sieć, zbierają określone dane i natychmiast poddają je analizie.

Test samochodu Eidola Cargo rozpocznie się w drugiej połowie lipca.