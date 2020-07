E-sklep z kawą pozyskał w crowfundingu 1,64 mln zł

fot. Coffeedesk

Coffeedesk zanotował wzrost sprzedaży, mimo lockdownu. Spółka-matka Coffeedesk, All Good SA zwiększyła przychody o 37 proc. r/r w kwietniu tego roku. Firma podtrzymuje prognozy 70 mln przychodów na koniec 2020 roku. W ramach kampanii crowdinvestingowej spółka pozyskała 1 640 000 zł, czyli ok. 82 proc. założonej kwoty.

Coffeedesk to e-sklep z kawą i herbatą oraz akcesoriami. Firma rozwija sprzedaż także w Europie Środkowo-Wschodniej i jest dystrybutorem kaw, herbat oraz sprzętu do ich parzenia. To także wyłączny dystrybutor marek takich Hario, AeroPress czy Bialetti. Roczne przychody na poziomie 54,5 mln zł (za 2019) spółka-matka, All Good SA notuje dzięki sprzedaży poprzez sklep internetowy dla klientów indywidualnych, platformę online skierowaną do biznesu oraz rozwijającą się, butikową sieć kawiarni.

W kwietniu br. kanale B2C Coffeedesk obsłużył ponad 16 tys. zamówień. W kwietniu, spółka (All Good SA) odnotowała wzrost przychodów na poziomie 105% rdr. Spółka odnotowała w tym okresie przychody w wysokości 5,5 mln zł oraz EBITDA ponad 433 tys. zł. - pomimo faktu, że kawiarnie Coffeedesk były w tym czasie zamknięte – Mimo stale prowadzonych intensywnych inwestycji, mamy zadowalający wynik EBITDA wobec ujemnego rezultatu w analogicznym okresie roku ubiegłego – skomentował Marcin Gardzielik, dyrektor finansowy Coffeedesk (prezes zarządu All Good SA).

W kwietniu br Coffeedesk sprzedał w kanale B2C (67 000 szt., w tym 24 000 paczek kaw speciality). Spółka wykazała również wzrost marży - o 217% rdr.

– Stale pracujemy nad pozyskiwaniem nowych klientów, rozbudowujemy asortyment i inwestujemy w dalszy rozwój – dodaje.

W trwającej kampanii crowdfundingowej All Good SA ubiega się o kwotę do 2 016 000 zł, której pozyskanie przyspieszy rozwój firmy. Inwestorzy obejmą akcje spółki. Minimalna wartość inwestycji to 396 zł. Zakończenie emisji akcji spółka planuje na 12 lipca.