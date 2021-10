E-sklepy mają problemy z wydajnością. Czy są gotowe na zbliżające się piki zakupowe?

Jak wynika z raportu IDG, Oktawave i Grupy K2 „Chmura w e-commerce w Polsce 2021: wyzwania, trendy, dobre praktyki” 80 proc. sklepów internetowych ma problemy z infrastruktura technologiczną.

Głównym wyzwaniem w sytuacjach nagłego wzrostu ruchu na platformach sprzedażowych, okazały się problemy z dostępnością systemów, które skutkują nawet porzuceniem koszyka.

Czy sklepy internetowe są gotowe na zbliżające się piki zakupowe?

Głównym wyzwaniem w sytuacjach nagłego wzrostu ruchu na platformach sprzedażowych, okazały się problemy z dostępnością systemów: wydłużony czas ładowania stron (27 proc.) oraz przestoje w funkcjonowaniu platformy (21 proc.), które skutkują nawet porzuceniem koszyka (18 proc.). Konieczność dokupowania serwerów znacząco podniosła wydatki na IT (25 proc.), a niewłaściwie dobrana infrastruktura uwydatniła problemy z bezpieczeństwem (23 proc.).

Przepraszamy, coś poszło nie tak

Taki komunikat na stronach e-sklepów pojawia się również w okresach akcji promocyjnych czy podczas sezonowych wzrostów zakupów. Problemy, które unaoczniła pandemia, pojawiały się w branży e-commerce już wcześniej. Wynikały one bezpośrednio z sezonowości handlu, związanej ze świętami, wyprzedażami sezonowymi oraz okazjami jak Black Friday czy Cyber Monday.

Nagły wzrost liczby operacji powoduje, że dobrze radzące sobie na co dzień systemy nie są w stanie wytrzymać obciążenia, a obsługa klienta tonie pod falą zgłoszeń od niezadowolonych klientów. Nie jest o marginalne zjawisko, bo aż 44 proc. sklepów internetowych w Polsce doświadcza przestojów.

Tymczasem aż 42 proc. konsumentów jest w stanie zrezygnować z danej marki po zaledwie jednym złym doświadczeniu, jak wynika z analizy PwC „Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2021-2026”. Dlatego każdy przestój to ryzyko utraty klientów i realnych zysków. Aż 60 proc. osób decyzyjnych z branży e-commerce nie potrafi jednak oszacować tej kwoty. Część z nich ocenia, że godzina przestoju może kosztować ich od 1000 do 5000 zł (14 proc.), a nawet do 20 000 zł (10 proc.).

Branża spogląda w chmury