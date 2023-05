E.Wedel przypomina, że jest na każdą okazję

Marka E.Wedel, która od ponad 170 lat ma doświadczenie w produkcji wyjątkowych słodyczy, przedstawia eleganckie i smaczne propozycje, które z pewnością przypadną do gustu i osłodzą każdą chwilę naszym bliskim.

Dzień Matki

Dzień Matki to czas, o którym każdy powinien pamiętać. Jest to idealna okazja do tego, aby podziękować mamie za wszystko. Z pomocą przy wyborze upominku przybywa marka E.Wedel, która przygotowała specjalne propozycje, aby osłodzić ten wyjątkowy dzień każdej mamie. Pierwszą z nich jest kultowy Torcik Wedlowski, w którym kruche wafle przekładane są pysznym kremem orzechowym. Wyjątkowość Torcika od E.Wedel polega na tym, że jest on ręcznie dekorowany oryginalną wedlowską czekoladą deserową. Świetnie sprawdzi się jako zamiennik klasycznego tortu lub ciasta. To przyjemność, którą można podzielić się z bliskimi! Warto dodać, że marka oferuje również możliwość personalizacji Torcika Wedlowskiego. Oznacza to, że możemy stworzyć swój własny, dedykowany prezent z indywidualnymi życzeniami oraz dekoracją. Szczegóły dostępne są na stronie: www.torcikwedlowski.pl.

Kolejna propozycja to Pralina od Serca. W środku eleganckiego pudełka znajdują się pyszne czekoladki w kształcie serduszek. Każda z nich zawiera mleczne nadzienie z płatkami karmelowymi i półpłynną warstwę karmelu w rozpływającej się w ustach czekoladzie mlecznej.

Serca mam skraść może także kultowa propozycja marki, jaką jest Pralina Serce w puszce. To gustowne, metalowe pudełko w kształcie serca, w środku którego znajdują się dwie warstwy wykwintnych czekoladek. Marcepan, migdały, karmel i inne wspaniałe nadzienia zamknięto w przepysznych, delikatnych pralinach o wielu smakach i kształtach. Każda propozycja stanowi idealny słodki podarunek i z pewnością wywoła szeroki uśmiech na twarzy mamy.

Podaruj bliskim słodką chwilę przyjemności z E.Wedel

Marka E.Wedel jako ekspert od przyjemności, od lat pomaga Polakom w wyborze idealnego upominku na szczególne okazje, tak aby zapewnić radosne i słodkie chwile, spędzone z bliskimi. Dba także o to, aby w szerokim portfolio każdy mógł znaleźć produkt doskonały! Oprócz rozmaitych wariantów Baryłek, Torcika Wedlowskiego, czy też Praliny od Serca w ofercie dostepne są również: Pasjonata, Lalibelle, Coffee Box czy Praliny Chopin w puszce. Ta pierwsza to delikatne mleczne czekoladki z nadzieniami o smaku: kokosowym, śmietankowym, truflowym, toffi, migdałowym oraz cappuccino. Pasja smaków zamknięta w mlecznej czekoladzie, idealnie sprawdzi się podczas celebracji niezapomnianych momentów. Z kolei Lalibelle to kolekcja pysznych pralin z kremowym nadzieniem w sześciu smakach jak choćby toffi, tiramisu, czy kokos. Intensywnie kawowych doświadczeń dostarczy Coffee Box, w którym zamknięto praliny inspirowane najpopularniejszymi kawami: espresso, caffe latte oraz capuccino. Harmonijne połączenie głębokiego, wyrazistego smaku kawy z oryginalną wedlowską czekoladą to niepowtarzalna przyjemność, którą warto podzielić się z bliskimi. Propozycją, o której warto pamiętać, są również praliny Chopin w puszce, czyli pyszne czekoladki o smaku migdałów, marcepanu oraz wiśni w likierze. Oprócz wyjątkowej symfonii smaków, podziw budzi także kultowe opakowanie w formie puszki z motywem pomniku Chopina. Tak unikatowy produkt zachwyci każdą obdarowywaną osobę ceniącą sobie klasykę.