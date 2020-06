E.Wedel rozwija platformę gamingową

Na mocy rozstrzygniętego przetargu, E.Wedel rozszerza współpracę z agencją mediową Zenith w zakresie gaming marketingu. Kontrakt realizowany będzie w kooperacji z wewnętrzną komórką Publicis Groupe o nazwie Game Lab, specjalizującą się w planowaniu działań marketingowych klientów w gamingu.

– Widzimy potencjał dla naszej marki w gamingu, dlatego rozwijaliśmy platformę Wedel Up! którą powołaliśmy do życia w 2018 roku, uczestnicząc w jednym z największych międzynarodowych eventów – Intel Extreme Masters w Katowicach. Liczymy na to, że Zenith skutecznie pomoże nam rozwijać nasze działania gamingowe, uwzględniając wyzwania związane z komunikacją w tym zakresie oraz całościową strategię komunikacji marki – mówi Dominika Igielińska, Junior Branded Content Manager E.Wedel.

E.Wedel w ramach działań z zakresu gamingu był obecny ze swoją strefą na Intel Extreme Masters w Katowicach czy Poznań Games Arena. Ponadto, był partnerem cyklu turnieju Friendly Fire oraz TeamFight Tactics CUP.