E.Wedel rusza z nową kampanią. Firma zachęca do wspólnego gotowania

„Czas na przyjemność w kuchni” to kampania, która pokazuje, że gotowanie z czekoladą może być bardzo przyjemne. Pod warunkiem, że dobrze do niego podejdziemy: śmiało podjadając w trakcie przygotowywania dań, maczając palce w rozpuszczonej czekoladzie czy oblizując łyżki, aby naprawdę nic się nie zmarnowało. To właśnie podjadanie czekolady w kuchni pozwala nam cieszyć się procesem gotowania i sprawia nam ogromną przyjemność. W ramach kampanii przygotowano m.in.: spot „Gotowanie i podjadanie z E.Wedel – Czas na przyjemność w kuchni”, który zobaczyć można na kanałach VOD oraz w telewizji, spot „Wedel SMAK DA”, który dostępny będzie w digitalu, a także odświeżono design platformy kulinarnej „W kuchni z Wedlem”, gdzie znajduje się wiele przepisów i inspiracji na pyszne i proste potrawy z dodatkiem czekolady.