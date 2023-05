E. Wedel: Słodkie Usprawiedliwienie na Dzień Dziecka

Czas, który poświęcimy naszym pociechom, to najlepszy prezent z okazji ich święta. Dzięki chwilom wspólnie spędzanym z rodzicami dzieci lepiej poznają świat, budują poczucie własnej wartości i uczą się, jak radzić sobie z trudnymi emocjami. Czy możemy im dać coś lepszego, co przygotuje do dorosłości? Problem jednak leży w czasie, którego – ze względu na aktywność zawodową – mamy zbyt mało – stwierdza E. Wedel.

Z badania[1] realizowanego w 2022 roku na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka wynika, że wrażenie smutku czy zniechęcenie do podejmowania jakichkolwiek aktywności dotyka coraz więcej dzieci. Poczucie osamotnienia towarzyszy co 10. uczniowi klasy drugiej i niemalże ¼ uczniów klas szóstych szkoły podstawowej. My, dorośli, zaabsorbowani nadmiarem obowiązków możemy tego nie zauważyć.

#SłodkieUsprawiedliwienie od E. Wedel

Dlatego firma E. Wedel z okazji Dnia Dziecka postanowiła ułatwić to zadanie pracującym rodzicom. Wszystko za sprawą akcji #SłodkieUsprawiedliwienie, która zaprasza ich do wspólnego spędzenia czasu z własną pociechą, zachęca do refleksji nad „Czasem na przyjemność” dla dzieci i przypomina, jak ważna dla tej relacji jest każda godzina. Nie „po pracy” i nie „na urlopie”. W tym celu powstało właśnie #SłodkieUsprawiedliwienie, które na chwilę spróbuje odwrócić role. Skoro rodzice mogą usprawiedliwiać nieobecność pociech w szkole, to może z okazji wyjątkowego święta dzieci, mechanizm ten zadziała także w pracy? Wystarczy wymyślić sposób, w jaki razem będziecie celebrować Dzień Dziecka, wejść na stronę www.slodkieusprawiedliwienie.pl, pobrać dokument, który wspólnie uzupełnicie i pokazać go swojemu przełożonemu w pracy.

– Wspieranie pracowników w łączeniu życia zawodowego i prywatnego jest w naszej firmie obecne od czasów założycieli. Przez lata odpowiadaliśmy na nie adekwatnie do okoliczności. Współcześnie największe wyzwanie z jakim się mierzymy na linii praca-dom to deficyt czasu, który najmocniej odczuwają nasze dzieci. W ramach akcji „#Slodkieusprawiedliwienie chcemy zwrócić uwagę na kwestię jakościowego wspólnego spędzania czasu – bez względu na to, czy nasze dzieci mają 5, 10 czy 18 lat. Wszyscy w równej mierze potrzebujemy przestrzeni na przyjemność, która najlepiej smakuje razem – mówi Maciej Herman, Dyrektor Zarządzający firmy Wedel.

Program „Wedel od serca”

Wedel od lat bierze udział i samodzielnie inicjuje projekty skierowane do dzieci. Za sprawą autorskiego programu „Wedel od serca” pracownicy mogą zgłaszać dowolne inicjatywy społeczne, które firma wspiera finansowo. Ich znaczna część jest poświęcona najmłodszym jak np. wsparcie inicjatyw sportowych czy remont placówek dziecięcych.

Firma współpracuje również z organizacjami pozarządowymi np. Fundacja Dobrych Inicjatyw, czy Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci”, których działalność w znacznej mierze opiera się na działaniach dla dzieci.

[1] Badanie dostępne na stronie: https://brpd.gov.pl/2023/01/30/badanie-rodzice-nie-wiedza-jak-czuja-się-ich-dzieci/, [online: 12.05.2023].