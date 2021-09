E.Wedel wprowadza batony proteinowe

E.Wedel wprowadza do sklepów batony proteinowe Na Dobre. Do portfolio dołączyła limitowana edycja batonów proteinowych Kakao + Orzech oraz Kakao + Daktyl. Do tej pory konsumenci mieli okazję poznać dwa warianty batonów: Malinowy oraz Owocowy.