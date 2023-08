E.Wedel zachęca do kreatywnego rozwijania skrótu WW

WW to połączenie kruchych wafelków przełożonych aksamitnym nadzieniem orzechowym i oblanych oryginalną wedlowską czekoladą. Jego charakterystyczny smak mocno zakorzenił się w świadomości konsumentów. Ale czy wiadomo, od czego pochodzi nazwa WW? W ramach nowej kampanii marka WW stawia na kreatywność i oddaje działania w ręce młodych odbiorców, aby to oni zdecydowali o rozwinięciu akronimu „WW”.

– W nowej kampanii skupiliśmy się na działaniach skierowanych głównie do konsumentów z pokolenia Z. Zachęcamy wszystkie młode osoby, aby działały po swojemu, poza schematami, przełamały nudę i pozwoliły sobie na kreatywność. W Wedlu doskonale wiemy, skąd wzięła się nazwa „WW”, to jednak nie powód, by nie dać sobie przestrzeni na dobrą zabawę. Dlatego w ramach kampanii naszego kultowego wafelka do głosu dopuszczamy młodych i z niemałą ekscytacją czekamy na ich świeże spojrzenie – mówi Karolina Wróblewska, Marketing Manager w LOTTE Wedel.