E-wydanie magazynu Rynek Spożywczy już do pobrania

Przez lata coachowie biznesu wbijali nam do głowy, że powinniśmy być elastyczni, bo pewna jest tylko zmiana. Okazało się jednak, że pod tym pojęciem rozumieli mikro ruchy gospodarcze czy społeczne, w rytm dobrze znanych i opisanych trendów, wyliczonych krzywych i rozpisanych procesów. Gdy przyszła epidemia i związany z nią kryzys zostaliśmy zaskoczeni jej siłą i rozmiarem skutków, które przynosi. W tym e-numerze magazynu Rynek Spożywczy dzielimy się z Państwem pierwszymi komentarzami i analizami dotyczącymi tego, jak zmieni się rynek, konsument i jego potrzeby, gdzie zamkną się a gdzie otworzą nowe możliwości.

Początki były paniczne, jednak po dwóch miesiącach możemy powiedzieć, że nie tylko przetrwaliśmy, ale także nie załamaliśmy rąk i rozglądamy się z okien naszych domów za nowymi perspektywami biznesowymi. Jednym ze zwycięzców tego przeobrażenia okazał się przemysł spożywczy i handlowy, który przez cały okres zawieruch bez dnia przerwy produkował, transportował i dystrybuował żywność do sklepów.

W tym numerze magazynu nie skupiamy się tylko na koronawirusie i kryzysie wywołanym zamrożeniem gospodarek światowych, ale także na takich zjawiskach jak susza i jej skutki dla branży spożywczej. Prezentujemy także rozmowy z ekspertami, których opinie i praca kształtują obraz rynku spożywczego. Zapraszamy do lektury rozmowy z Januszem Wojciechowskim, komisarzem ds. rolnictwa w Unii Europejskiej a także Tomaszem Chróstnym, prezesem Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji.

Magazyn ma jednak swoje ograniczenia. Wydawany jest tylko kilka razy w roku. Dlatego codziennie zasilamy portale sadyogrody.pl, horectrends.pl, dlahandlu.pl i portaspozywczy.pl nowymi danymi, wywiadami, komentarzami, analizami, by łatwiej było Państwu podejmować racjonalne decyzje biznesowe. Dziękujemy, ze wracacie Państwo do nas coraz częściej, co potwierdzają rekordowe statystyki odwiedzalności naszych portali. Zapewniamy, że będziemy towarzyszyć Państwu nadal z codzienną, rzetelną sprawdzoną informacją biznesową.

Zostańmy razem,

Edyta Kochlewska, redaktor naczelna

