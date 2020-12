Echo dopina transakcję z Tesco Polska. 41,6 mln euro za trzy nieruchomości

fot. shutterstock

1 grudnia spółki zależne Echo Investment podpisały umowy zakupy dotyczące trzech nieruchomości należących do Tesco Polska.

Zarząd Echo Investment podał, że 1 grudnia 2020 r. następujące spółki należące do grupy kapitałowej Echo Investment: Park Rozwoju III - Projekt Echo - 112 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Projekt Echo - 135 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. oraz Cinema Asset Manager - Grupa Echo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., podpisały przyrzeczone umowy zakupu zabudowanych nieruchomości położonych, odpowiednio, w: Poznaniu przy ul. Opieńskiego, Łodzi przy ul. Widzewskiej oraz Krakowie przy ul. Kapelanka.

Umowy zakupu nieruchomości zostały zawarte ze spółkami Topaz Jewel sp. z o.o. (w przypadku Krakowa) oraz Pearl Jewel sp. z o.o. (w przypadku Łodzi i Poznania), które wchodzą w skład grupy Tesco.

Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowych, będących przedmiotem transakcji, wynosi około 190.000 mkw.

Cena netto za nieruchomości wyniosła łącznie 41.630.000 euro, co odzwierciedla standardowe korekty pierwotnie uzgodnionej ceny, związane z komercyjnymi ustaleniami stron.

Przypomnijmy, 28 lutego Echo Investment podało, że kupuje trzy centra handlowe pierwszej generacji należące do grupy Tesco. Na działkach położonych w Poznaniu, Łodzi i Krakowie może powstać łącznie ok. 240 tys. mkw. powierzchni mieszkaniowej, biurowej i handlowo-usługowej.

Podano, że grunty należące do spółek z grupy Tesco wpisują się w strategię Echo Investment rozwoju mieszkaniowej części biznesu. Deweloper planował wtedy przeznaczyć wszystkie działki pod zabudowę wielofunkcyjną. Miało powstać na niej ok 4 tys. mieszkań, powierzchnia handlowo-usługowa, natomiast w Krakowie – także biurowa. Do czasu rozpoczęcia robót budowlanych istniejącymi centrami handlowymi będzie zarządzało Echo Investment.

To już kolejna transakcja Echo Investment z Tesco. Pod koniec ubiegłego roku deweloper odkupił od tej sieci handlowej teren w Warszawie przy ul. KEN, obok stacji metra Kabaty. Obszar ten zostanie przekształcony w miastotwórczy projekt, tzw. „destination”, odzwierciedlający charakter dzielnicy przede wszystkim w kontekście zieleni i sąsiedztwa Lasu Kabackiego.