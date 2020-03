Echo Investment prosi UOKiK o zgodę na przejęcie gruntów Tesco

13 marca do UOKiKu trafił wniosek ws. przejęcia przez Echo Investment części mienia należącego do Tesco.

Działalność Echo Investment S.A koncentruje się przede wszystkim na budowie i wynajmie biur i budynków o przeznaczeniu handlowym, jak również działalnością deweloperską w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Większościowym akcjonariuszem Echo Investment jest grupa Wing działająca m.in. w sektorze nieruchomości na Węgrzech i w Polsce.

Tesco (Polska) sp. z o.o. zajmuje się głównie sprzedażą detaliczną artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku w wielkopowierzchniowych sklepach detalicznych.

Przypomnijmy, że 28 lutego Echo Investment poinformowało o kupnie trzech centrów handlowych pierwszej generacji należące do grupy Tesco. Na działkach położonych w Poznaniu, Łodzi i Krakowie może powstać łącznie ok. 240 tys. mkw. powierzchni mieszkaniowej, biurowej i handlowo-usługowej. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi około 190.000 mkw. Cena netto za nieruchomości wyniesie łącznie co najmniej 42 500 000 euro.