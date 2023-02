Ed Sheeran bierze się za tworzenie...sosów

Marka Tingly Ted's zawdzięcza nazwę dziecięcej ksywce Eda. Oferuje gamę dwóch ostrych sosów: Tingly i Xtra Tingly, jako dodatek do frytek, nuggetsów, falafeli, smażonego kurczaka.

Ed Sheeran wyjaśnia: „Chciałem zaprojektować sos, który zajmie to samo dumne miejsce, co ketchup. Jestem podekscytowany wprowadzeniem tych produktu na rynek, bo jest to autentycznie coś, czego używam każdego dnia przy wszystkich trzech posiłkach. Mam nadzieję, że pokochacie je tak samo jak ja."

W Tingly Ted's wyczuwa się świeżą nutę cytryny i dymny smak, dzięki którym czerwone papryczki jalapeño i papryczki Capsicum są bardziej wyraziste.

Tingly Ted's nie mają dodatków w postaci barwników, sztucznych aromatów czy konserwantów. Wykonana z materiałów pochodzących recyklingu butelka w pełni nadaje się do wtórnego wykorzystania.

Tingly Ted's jest dostępny w dwóch smakach: Tingly Sauce 265gr/248ml oraz Xtra Tingly Sauce 265gr/248ml.

Tingly Ted’s będą dostępne dla polskich konsumentów jeszcze w 2023 roku.