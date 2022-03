EDP przekaże Fundacji Biedronki 500 tys. euro na uchodźców z Ukrainy

EDP przekaże darowiznę na rzecz Fundacji Biedronki założonej przez Jerónimo Martins Polska.

Fundusze zostaną wykorzystane do zakupu żywności dla osób potrzebujących.

Współpraca między podmiotami zakłada przekazanie darowizny na rzecz Fundacji Biedronki, która wykorzysta te fundusze do dystrybucji żywności dla potrzebujących w partnerstwie z NGO, które są obecnie mocno zaangażowane we wsparcie uchodźców z Ukrainy masowo napływających do Polski.

500 tys. euro na rzecz uchodźców w Polsce

Miguel Stilwell, CEO EDP i EDPR, oświadczył: — Mamy do czynienia z kryzysem humanitarnym na ogromną skalę. Nie możemy pozwolić sobie na nieudzielenie wsparcia tym, którzy potrzebują go teraz najbardziej, a w szczególności ukraińskim uchodźcom i mieszkańcom obszarów przygranicznych. Wspólne zaangażowanie ma kluczowe znaczenie dla właściwego wsparcia. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w Polsce możemy współpracować z Fundacją założoną przez czołowego gracza na rynku - Jerónimo Martins, który za jej pośrednictwem wykonuje tak potrzebną pracę w terenie.

- Dzięki przekazanej kwocie, będziemy mogli rozszerzyć nasz program specjalnych kart dla uchodźców. Nasze doświadczenie z innymi programami opartymi o podobną mechanikę, utwierdza nas w przekonaniu, że w przypadku uchodźców system przedpłaconych kart na zakupy w sklepach sieci będzie elastycznym i dogodnym rozwiązaniem, które najlepiej zadziała - dodaje Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.

Wspomniana darowizna przekazana przez EDP to kolejny wkład Grupy w pomoc uchodźcom, oprócz już zmobilizowanych przez nią zasobów i wyposażenia przekazanych społecznościom najbardziej dotkniętym kryzysem. Pomoc zostanie dostarczona organizacjom pracującym z ofiarami na pierwszej linii wsparcia, w tym Czerwonemu Krzyżowi i Lekarzom Świata, w postaci towarów pierwszej potrzeby i bezpośredniego wsparcia finansowego.