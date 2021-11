EDS Retail Park powstanie w Sosnowcu. Tedi i KiK wśród najemców

EDS Park Sosnowiec to kolejna inwestycja gdańskiego inwestora EDS Retail Park w Polsce. Będzie to park handlowy, o powierzchni najmu ponad 6 200 GLA. Lokalizacja w sąsiedztwie hipermarketu Auchan, Leroy Merlin oraz Decathlon poszerzy się o 15 lokali handlowo - usługowych, oraz parking na ok 300 miejsc parkingowych.

Rozpoczęcie prac budowlanych przewidziane jest na drugą połowę 2022 roku. Obecnie trwają prace projektowe, realizowane przez zewnętrzne biuro architektoniczne. Ponad 90% powierzchni najmu zostało potwierdzone. Wśród sklepów znajdą się m.in. takie marki jak Just GYM, Deichmann, Tedi, Maxi Zoo, KiK oraz sieć sklepów rtv.

- Nasza strategia zakłada stałą rozbudowę sieci parków handlowych w najbardziej atrakcyjnych miejscach w Polsce. Park w Sosnowcu będzie nowoczesnym obiektem, którego niewątpliwym atutem jest lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejącego i popularnego centrum handlowego - komentuje Michał Nowak, prezes zarządu EDS Retail Park.

Generalnym Wykonawcą jest EDS FTW, a za komercjalizację wszystkich obiektów odpowiada wewnętrzny dział komercjalizacji EDS Retail Park. Planowana data otwarcia to 1 kwartał 2023 roku.