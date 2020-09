EEC 2020: Jeżeli jakaś marka uważa, że influencerzy nie sprzedają to nie umie z nimi współpracować

Jak epidemia wirusa COVID-19 wpłynęła na marketing cyfrowy. Czy influencerzy – cyfrowi liderzy opinii – pomogli czy pogrążyli marki? O wyzwaniach z jakimi przyszło się mierzyć marketerom i twórcom treści w Internecie w trakcie debaty Social Media Marketing AD 2020 na EEC 2020 rozmawiali przedstawiciele rynku oraz wydawcy.

W sesji udział wzięli: JAKUB CHMIELNIAK, pomysłodawca, założyciel, Lethe (marka Mr. Gugu & Miss Go); KARINA KALISZCZAK, Business Development & Head of Marketing, Verona Cosmetics; JAKUB ROSKOSZ, Founder, DuzeRabaty.pl, NATALIA SISIK, influencerka, TikTokerka, Community Manager, Daily Dose of Beauty, Andrzej Marchlewski, podróżnik, influencer, CEO Videographer, TWOSIX.VIDEO oraz PATRYK WOŹNIAK, influencer, zwycięzca programu Fame czy Shame. Debatę moderował MATEUSZ KROGULEC, współwłaściciel, Daily Dose of Beauty.

Jak zauważyła Karina Kaliszczak kosmetyki kolorowe w okresie lockdownu zanotowały spadki. Zainteresowanie konsumentów przesunęło się na pielęgnację domową. Nie spowodowało to jednak zmniejszenia zaangażowania marki na Instagramie, bo na to nie może sobie pozwolić obecnie żaden brand. Marka utrzymała też kontrakty z influencerami, którzy wcześniej pracowali dla Verona Cosmetics. Wstrzymała natomiast nowe projekty. W czasie lockdownu firma była uzależniona od sieci handlowych, z którymi współpracuje. Część z nich przekierowała tę sprzedaż do kanału e-commerce, co pozwoliło na nowe otwarcie w relacjach z klientami.

PATRYK WOŹNIAK powiedział, że w okresie pandemii influencerzy przekierowali swoją uwagę z kontraktów reklamowych, których ilość spadła niemal do zera na akcje prospołeczne i promowali hasło #zostanwdomu.

Andrzej Marchlewski, dodał, że wiele projektów w pandemii zostało wstrzymanych, co sam odczuł bardzo mocno. Były jednak marki, które nie wstrzymały a jednie zmieniły swoją komunikację np. producent kamer GoPro skupił się na edukacji jak wykorzystać materiały już nagrane. Dość szybko udało się też z programów nagrywanych w plenerze przejść do studia domowego i nadal prowadzić program, choć w innych warunkach.

NATALIA SISIK zauważyła, że TikTok w czasie pandemii zyskał wielu nowych użytkowników, w tym także wśród starszych użytkowników. W tym czasie influencerka ruszyła z dwoma nowymi formatami: News na dziś oraz wywiady z twórcami. Wzrosło też zaangażowanie użytkowników, którzy więcej w tym czasie komentowali, oznaczali czy dyskutowali o promowanych treściach.

JAKUB CHMIELNIAK zauważył, że fakt, iż pandemia uwięziła wielu aktywnych sportowo konsumentów w domach, spowodowało, że na pniu wyprzedały się artykuły sportowe: maty, skakanki, gumy oporowe, odzież sportowa. Konsumenci przerzucili się bowiem z uprawiania sportów w parkach na ćwiczenia w domu. Dla sklepów internetowych oznaczało to często 200-300 proc. piki sprzedażowe.