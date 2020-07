EEC 2020: O tym będziemy rozmawiać we wrześniu w Katowicach

Uczestnicy debaty na EEC 2019, fot. PTWP

Trzy dni, kilkadziesiąt debat, wciąż otwarty i rozwijany zakres tematyczny, przygotowania do 12. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach trwają i nabierają tempa. W agendzie nie zabraknie debat poświęconych szybko zmieniającej się sytuacji w gospodarce, która zmierza w kierunku „nowej normalności”, jak i sesji poruszających kluczowe zagadnienia związane m.‌in. z przyszłością Unii Europejskiej, Zielonym Ładem, skutkami kryzysu, transformacją energetyki i cyfryzacją gospodarki.

Główne nurty tematyczne Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Europa przyszłości

Unia Europejska wobec nowych wyzwań. Next Generation UE – cele i narzędzia kompleksowej odbudowy gospodarki. Co zmienia pandemia? Priorytety unijnej polityki do roku 2024 – jak działać w realiach kryzysu? Warunki skutecznego wykorzystania nowego instrumentarium finansowego.

• Green Deal. Europa kontynentem neutralnym dla klimatu do roku 2050. Zielony Ład jako aktualna strategia wzrostu. Cele i ambicje. Narzędzia i finansowanie. Korzyści i warunki powodzenia Gospodarka, która służy ludziom. Zatrudnienie, integracja, inwestycje. Społeczny aspekt gospodarki rynkowej

• Europa w erze cyfrowego przyspieszenia. Cyfryzacja i infrastruktura telekomunikacyjna jako motor wzrostu

• Pozycja Europy na świecie – rola odpowiedzialnego globalnego lidera. Atuty i słabości. Co możemy wspólnie – jako UE – osiągnąć?

Zielony Ład

European Green Deal jako strategia wzrostu gospodarczego. Sprawiedliwa transformacja – czy nikt nie zostanie w tyle? Jak Zielony Ład zmieni gospodarkę i życie codzienne

• Rewolucja w świecie energii i w przemyśle. Surowce, paliwa i inne zasoby a cele Zielonego Ładu

• Budownictwo, rolnictwo, transport i mobilność – czas głębokich zmian

• Rozwój technologii służących zrównoważonej transformacji gospodarki

• Życie bez odpadów. Europa liderem gospodarki obiegu zamkniętego?

• Finansowanie Zielonego Ładu. Narzędzia i mechanizmy. Społeczna akceptacja kosztów

• Zielone wygrywa? Europejskie ambicje a rozwój gospodarczy i konkurencyjność

Teraz recesja

Gospodarka Polski i innych krajów regionu wobec zjawisk kryzysowych i spadku popytu. Prognozy i przewidywania. Czynniki łagodzące, motory wzrostu, instrumenty finansowe na ciężkie czasy? Czego potrzebuje gospodarka, by podnieść tempo odrabiania strat. Komu, ile, jak – rola państwa w stymulowaniu pozytywnych zjawisk w osłabionej gospodarce. Możliwości i obciążenia budżetu a sytuacja finansów publicznych. Zadłużajmy się? Bezpieczeństwo finansów publicznych, stabilizatory, obsługa długu.