EEC 2021: Czujemy przełomowy charakter epoki, w której żyjemy

– Jesteśmy zaskoczeni skalą zainteresowania – przede wszystkim reprezentacji największych globalnych firm, ale także polskiego biznesu – ocenił Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Geopolityka, odbudowa europejskiej gospodarki, polityka ochrony klimatu i Zielony Ład, przyspieszająca transformacja cyfrowa i dynamiczne przemiany sektora energii – wokół tych generalnych wątków skupia się tematyka debat tegorocznej edycji EEC.

Trwają ostatnie przygotowania do kolejnej edycji najważniejszej debaty gospodarczej Europy Centralnej – Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w Katowicach w dniach 20-22 września.

Tegoroczna edycja odbędzie się pod znakiem powrotu do gospodarczej i społecznej aktywności w atmosferze skumulowanych wyzwań, jakie stoją przed biznesem i politykami w Europie i na świecie.

Kondycja świata biznesu – wielkiego i globalnego oraz krajowego – wydaje się po trudnych kilkunastu miesiącach, co podkreślano w trakcie spotkania, niezła, o czym świadczy żywe zainteresowanie aktywnym, bezpośrednim udziałem w Kongresie.

Jerzy Buzek zwrócił uwagę na geopolityczny aspekt tegorocznej debaty nawiązując do aktualnych wydarzeń na świecie i na polskiej granicy wschodniej. – Pytań o sytuację geopolityczną na świecie nie zadawaliśmy jeszcze w dziejach Kongresu w tak dramatycznym kontekście.

Zmiany klimatu i działania mające je powstrzymać, ich skutki dla gospodarki pozostaną ważnym nurtem Kongresu.

– Pandemia uzmysłowiła nam dobitnie, że nie nad wszystkim panujemy. Nie mamy wpływu m.in. na zjawiska naturalne, pogodowe, a świat zmienia się również fizykalnie. Już to odczuwamy. Rodzi się pytanie, jak na te zjawiska reagować?

Zdaniem przewodniczącego Rady EEC Polska jest mocno spóźniona jeśli chodzi o transformacje energetyki, z której pochodzi 70 proc, emisji gazów cieplarnianych.

– I na to wyzwanie musimy odpowiedzieć, ale nie mogą być to działania podejmowane wbrew obywatelom, bo to o ich dobro nam przecież chodzi – zaznaczył Buzek.