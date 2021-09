EEC 2021 już w poniedziałek. Zapraszamy!

13. już edycja największej imprezy biznesowej Europy Centralnej – Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach (EEC – European Economic Congress) odbędzie się w dniach 20-22 września 2021 r.

Do godziny 15 w dniu 17 września 2021 r., można się zarejestrować do stacjonarnego udziału w stacjonarnego. Sam proces rejestracji jest prosty i można to zrobić pod TYM adresem.

Na uczestników czeka ponad sto debat poświęconych najaktualniejszym zagadnieniom, kilkanaście bloków tematycznych, sesje w ramach European Tech and Start-up Days, trzy dni wypełnione dyskusjami, prezentacjami, spotkaniami, wymianą doświadczeń polityków, przedstawicieli europejskich rządów, międzynarodowego grona inwestorów i przedsiębiorców reprezentujących różne branże gospodarki.



W trakcie wyjątkowego wydarzenia, jakim jest Europejski Kongres Gospodarczy, nie zabraknie istotnych debat. Porozmawiamy o szczególnie nurtujących nas tematach m.in. o planie odbudowy dla Europy, Europejskim Zielonym Ładzie, międzynarodowym handlu i relacjach gospodarczych po pandemii, digitalizacji gospodarki czy konsumencie.

Wśród gości Kongresu znajduje się gros wyśmienitych nazwisk, m.in. Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania Komisji Europejskiej, Swiatłana Cichanouska, działaczka polityczna, kandydatka na prezydenta Białorusi w wyborach prezydenckich w 2020 r., były premier Jerzy Buzek, prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, Zbigniew Jakubas, właściciel grupy kapitałowej Multico, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak, prezydent Katowic Marcin Krupa, wiceprezes Banku Pekao Jerzy Kwieciński czy poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht.

O skali wydarzenia mówią także liczby: 3,5 tys. gości stacjonarnych i 6,7 tys. uczestników online, ponad: 100 tys. unikalnych użytkowników, 70 debat i dyskusji z udziałem 400 prelegentów, 20 tys. publikacji dotyczących lub wzmiankujących - to dane wyrażające poprzednią, XII edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, która odbyła się w niełatwych warunkach postępującej pandemii.