EEC 2021: Nowe oblicze handlu: zrównoważony, wielokanałowy, cyfrowy

XIII Europejski Kongres Gospodarczy

W trakcie XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego największej imprezy biznesowej Europy Centralnej, która odbędzie się w dniach 20-22 września 2021 r., postawimy pytania o ta jak i gdzie kupuje klient, jak na jego wybory wpływa wygoda zakupów e-commerce a jak kwestie klimatyczne, jaką wagę przykłada do zrównoważonych dostaw a jaką do ich szybkości. W trakcie bloku debat tematycznych w gronie ekspertów zaprezentujemy także wachlarz możliwych odpowiedzi.

Świat handlu śledzi każdy ruch konsumenta z zapartym tchem, by zrozumieć zmianę jego potrzeb, właściwie ulokować punkty styku z marką i dostarczyć doświadczenie, po które klient zechce wrócić. Handel w procesie uczenia się nowych ścieżek i zachowań konsumenta, wspiera technologia. Jednak technologia byłaby niczym, bez głębokiego zrozumienie motywacji zakupowych konsumentów. Pytanie, czym kierują się poszczególne typy konsumentów, kupując właśnie ten produkt, w tym kanale i w określonym czasie nadal pozostaje głównym wyzwaniem dla marek i retailerów. W trakcie XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego największej imprezy biznesowej Europy Centralnej, która odbędzie się w dniach 20-22 września 2021 r., postawimy pytania o ta jak i gdzie kupuje klient, jak na jego wybory wpływa wygoda zakupów e-commerce a jak kwestie klimatyczne, jaką wagę przykłada do zrównoważonych dostaw a jaką do ich szybkości. W trakcie bloku debat tematycznych w gronie ekspertów zaprezentujemy także wachlarz możliwych odpowiedzi.

ZAREJESTRUJ SIĘ (UDZIAŁ STACJONARNY)



Debaty związane z handlem i e-commerce:



21 września 2021 r. | 9.30-11.00

Handel na nowo

Handel – jaki i gdzie? Galerie, centra, ulice, a może marketplace i dark stores? Retail odrywa się od lokalizacji. E-commerce dyktuje warunki. Zakupy non stop i on demand. Platformy zamiast sklepów, doświadczenia zamiast zakupów.

21 września 2021 r. | 11.30-12.15

Handel ery cyfrowej

Technologia na usługach handlu, czyli sztuczna inteligencja rozdaje karty. Cyfrowo lojalny – dane wiedzą lepiej, co konsument chce kupić. Social commerce, czyli jeszcze łatwiejsze e-zakupy. Omnichannel – wielokonałowa komunikacja, obsługa, sprzedaż.