EEC 2021: Obywatel i konsument w czasach „nowej normalności” (pełna relacja)

Paneliści byli zgodni co do tego, że doświadczenia pandemiczne wpiszą się na stałe w nową rzeczywistość, zarówno w obszarze zachowań konsumenckich, jak i przyspieszenia technologicznego oraz podejścia do ekologii. Symptomy tych zmian były już widoczne przed COVID-19.

Zdaniem Rahima Blaka, CEO Copernic, CEO Sapiency, CoFounder Edrone, RahimCoin, żyjemy w momencie przełomu, ale jeśli chodzi o adopcję nowych technologii, nie będzie to szybka zmiana. - Blockchain, energia odnawialna, sztuczna inteligencja - to zaowocuje za dwie dekady. Teraz mamy czas e-commerce, a beneficjentami są firmy, które podjęły działania w tym obszarze wiele lat wcześniej. Wschodzące technologie zaadoptują się w ciągu najbliższych dwóch, trzech dekad.

Blockchain, tokenizacja - to ekonomie przyszłości, bez biurokracji i pośredników. Przełomów jest dużo, ale świat nie rozwija się tak szybko, jak powinien - uważa ekspert.

Proaktywne podejście

Pandemia przemodelowała nasze życie. Pracujemy coraz więcej, mamy mniej czasu dla siebie, tkwimy w poczuciu niepewności jutra. Jak odpowiedzieć na te wyzwania? W opinii Tomasza Suchańskiego, prezesa zarządu Żabka Polska, trzeba „oddać” ludziom czas wolny poprzez upraszczania codziennego życia. - Chcemy ułatwić życie naszym klientom. Zamiast czekać godzinę w restauracji, można kupić obiad w Żabce. Kolejna rzecz to odpowiadanie na potrzeby związane z ekologią i zdrowym stylem życia - konsumenci dopominają się dziś ekologicznych opakowań, myślą, co jedzą i jaki to ma wpływ na środowisko. Rośnie popularność żywności roślinnej, w czym mamy tez swój udział z marką Plant Hunter. Możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość - uważa prezes Żabki.

Jakie obawy towarzyszą (post)pandemicznym konsumentom? Arkadiusz Gęsicki, partner EY-Parthenon, EY Polska wskazał na trzy wiodące aspekty: troskę o zdrowie własne i rodziny, strach przed utratą pracy oraz niepokój o finanse. - W Polsce dwa ostatnie są bardziej widoczne niż w innych badanych przez nas krajach. To co łączy wszystkich konsumentów, to wpływ pandemii na modus operandi dnia codziennego. Życie zawodowe „zlało” się z prywatnym, jesteśmy ograniczeni co do sposobu spędzania wolnego czasu. To, w połączeniu ze strachem o finanse, przełożyło się na postrzeganie budżetu domowego. Ponad 50 proc. badanych stawia cenę jako pierwszy czynnik wyboru produktu. Klienci przez pryzmat oszczędności zwracają większa uwagę na zużycie energii, ubrań, opakowania. Z drugiej strony połowa badanych deklaruje, że może wydać więcej, jeśli produkty pochodzą od firm zrównoważonych. Proaktywne reakcje producentów mogą pomóc w podjęciu decyzji, co jest najważniejsze - tłumaczy ekspert.



- Pandemia znacząco przyspieszyła procesy, które w handlu obserwowaliśmy już od 2-4 lat , w tym spadki odwiedzalności w stołecznych centrach handlowych. Z pewnością te duże centra handlowe, dobrze zarządzane obiekty nie będą już dominującymi formatami, ale na pewno nie znikną. Empik również będzie tam - podkreśliła prezes Grupy Empik, Ewa Szmidt-Belcarz.

Trendy rynku handlowego