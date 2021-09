EEC 2021: Rynek franczyzy w Polsce (pełna relacja)

Rynek franczyzy w Polsce to rynek bardzo dojrzały, a w trakcie pandemii format ten okazał się nieoceniony, bo franczyzobiorcy nie zostali z problemami sami. Bezcenne we franczyzie jest np. parasol pod postacią silnej marki oraz know-how franczyzodawcy. Bardzo ważna jest też konstrukcja umowy – to wnioski z debaty zatytułowanej Rynek franczyzy w Polsce, która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego EEC 2021.