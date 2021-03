EEC 2021 – w maju online, we wrześniu stacjonarnie

fot. EEC Online 2020

Świat po pandemii, rozmowy o trendach przyszłości, najbardziej aktualne tematy i dogłębna analiza gospodarki – to zapowiedź kilkunastu debat w ramach EEC Online. Będzie można wziąć w nich udział przez internet w dniach 24-25 maja 2021 r. 13. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, stacjonarnie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach i jednocześnie online, odbędzie się w dniach 20-22 września br.

– W latach 2009-2019 spotykaliśmy się w maju lub kwietniu w Katowicach wypracowując największą merytoryczną konferencję biznesową Europy Centralnej. Obecnie, już po raz drugi, poprowadzimy

w tym okresie debaty przez internet. EEC Online jest jedną z aktywności realizowanych w ciągu całego roku pod marką Europejskiego Kongresu Gospodarczego, różnorodnych co do formuły, rozplanowanych w czasie i dopasowanych do nowych realiów. We wrześniu dyskutować będziemy już w pełnym wymiarze naszego kongresu, stacjonarnie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym

i jednocześnie online – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Grono ekspertów Europejskiego Kongresu Gospodarczego tworzą unijni komisarze, premierzy

i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy oraz decydenci. Podczas EEC Online omówią kluczowe zagadnienia związane z przyszłością gospodarki oraz obszary, w których dokonują się największe zmiany, sytuację ekonomiczną i wiele innych istotnych aktualnie tematów.

Wstępny zakres tematyczny zawiera takie zagadnienia jak: międzynarodowa ekspansja w nowych realiach, jednolity unijny rynek wewnętrzny, Nowy Ład i Polityka Przemysłowa Polski, gospodarka po przejściach, Cyber Poland 2021, Krajowy Program Odbudowy, gospodarka obiegu zamkniętego, nowy europejski Bauhaus, zielone budynki, zielone budowanie, kolejowe cargo, transport publiczny.

Zrównoważone miasta i transformacje regionów wychodzących z górnictwa to kolejne tematy zaplanowane w agendzie EEC Online. Tradycyjnie, nie zabraknie dyskusji związanych z energetyką na świecie, w Europie, w Polsce. Przewidziano także rozmowy o trendach przyszłości, technologiach, geopolityce, rynku pracy i edukacji oraz e-commerce.

EEC Online odbywać się będzie w dniach 24-25 maja 2021r. poprzez stronę www.eecpoland.eu. Debaty transmitowane na żywo dostępne będą dla zarejestrowanych uczestników zgodnie z przyznanym statusem.

Ubiegłoroczna edycja EEC Online zgromadziła w „wirtualnej” sali średnio tysiąc osób. Debaty EEC Online 2020 zostały odtworzone 316 tys. razy.

Pod szyldem EEC, przez cały 2021 rok, Grupa PTWP prowadzi rozmowy, wywiady, debaty, badania.

W lutym br. zorganizowano dwudniowe EEC Trends, w maju odbędzie się trzydniowy cykl dyskusji online, podczas gdy 13. edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego zaplanowano w dniach 20-22 września br. – stacjonarnie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i jednocześnie zdalnie.