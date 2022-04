EEC 2022 zbliża się wielkimi krokami. Ostatnie dni na rejestrację!

W czasie debat Europejskiego Kongresu Gospodarczego (25-27 kwietnia 2022 r.) poszukiwać będziemy odpowiedzi m.in. na wiele pytań. Czy współczesny e-commerce może być zorientowany na klienta i jednocześnie inteligentny i zrównoważony? Co napędza sprzedaż w 2022 roku? Jakie są czynniki kształtujące zachowania nowego klienta? Jak wpływa ekonomia subskrypcji na styl życia klienta?

Zapraszamy na debaty związane z handlem i e-commerce:

Globalny handel i geopolityka | 25 kwietnia 2022 r. | 12.30-14.00

Polityka handlowa w fazie odbudowy gospodarki zakłóconej przez nowe wojenne uwarunkowania. Co nas czeka w najbliższej przyszłości? Radykalne zmiany w strategiach importerów i eksporterów odpowiedzią na poważne zaburzenia w łańcuchach dostaw. Wojna na Ukrainie jako nowy czynnik geopolityczny – przerwane łańcuchy dostaw, nowe ryzyka a handel z krajami Azji. Dywersyfikacja źródeł i dróg, weryfikacja oferty produktowej, aktywne zarządzanie dostawami i ryzykiem. Nearshoring – doraźna reakcja czy trwały trend? Konsekwencje przyspieszenia w e-handlu. Jak podnieść odporność biznesu na perturbacje w transporcie wywołane pandemią i wojną?

Ekspansja zagraniczna małych i średnich firm | 25 kwietnia 2022 r. | 16.30-18.00

Małe i średnie przedsiębiorstwa jako eksporterzy – potencjał, bariery instytucjonalne i prawne. Rola międzynarodowych platform handlowych we wspieraniu polskiego eksportu – ich wykorzystanie przez większe i mniejsze podmioty. Najważniejsze obszary współpracy między sektorem prywatnym a państwem, które pomogą przezwyciężyć te bariery. Kluczowe kierunki zmian: edukacja, kooperacja na poziomie lokalnym, cyfryzacja administracji.

Inteligentny e-commerce | 26 kwietnia 2022 r. | 11.30-13.00

Zorientowany na klienta, ale odpowiedzialny i zrównoważony. Skuteczna logistyka – systemy, procesy, łańcuchy, ostanie mile. Ewolucja dostaw: na jutro, na dziś, na już, czyli q-commerce. Magazyny za rogiem; dark stores zmieniają oblicze miast i e-handlu. Płatności błyskawiczne, ale z opcją im później, tym lepiej. Cyfrowa, czyli wygodna ścieżka klienta.

Future of retail | 26 kwietnia 2022 r. | 13.30-15.00

Aplikacja wszystko przewidzi. Płatności na później, technologie na już. Liveshopping napędza sprzedaż online – live eventy szansą na interakcję z klientem, a także lojalność. Strategie, wyzwania, wnioski.

Zakupy od nowa | 26 kwietnia 2022 r. | 15.30-17.00

Nowy klient, nowe modele zachowań, nowe potrzeby zakupowe, nowe technologie. Pośpiech i znużenie sprzymierzeńcami handlu. Klient szuka niskich cen – marki stawiają na etyczne wybory, ekoprodukcję i zrównoważone materiały. Czy się spotkają? Co po konsumpcjonizmie? Religia kupowania schodzi ze sceny. Recommerce opcją rozwoju nawet dla największych. Naprawić i odesłać. Czy rzemieślnicy i krawcowe wrócą do łask? Społeczne konsekwencje nowego podejścia do zakupów.

Gospodarka subskrypcji | 27 kwietnia 2022 | 11:30-13:00

Dynamiczny trend w światowej gospodarce cyfrowej: technologie, regulacje, modele rozliczeń i bezpieczeństwo transakcji. Wpływ ekonomii subskrypcji na styl życia. Łatwy dostęp do zasobów informacji, kultury i rozrywki, dóbr codziennego użytku i usług. Wpływ użytkowników na ofertę, kontrola wydatków, stabilizacja finansowa dystrybutorów. Nowe obszary ekspansji modelu subskrypcyjnego: od IT, rozrywki i mediów poprzez FMCG po motoryzację i dobra luksusowe. Lodówka kupi, co trzeba: zakupy a sztuczna inteligencja i internet rzeczy.

To tylko wybrane sesje #EEC2022. Sprawdź, o czym jeszcze będziemy rozmawiać.

