EEC 2023: Gdyby biznes modowy był krajem, zajmowałby czwarte miejsce jako największy emiter CO2

Jak firmy rozumieją pojęcie "sustainability"? - Zrównoważony rozwój to spełnienie potrzeb obecnego pokolenia z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń i środowiska. Gdyby biznes fashion był krajem, to zajmowałby czwarte miejsce jako największy emiter CO2 na świecie. Dopóki nie powiemy sobie "use less, use longer, use again" nic się nie zmieni - mówił Jarosław Urban, wiceprezes zarządu VIVE Textile Recycling, podczas panelu "Zielony handel", który odbył się w ramach XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.