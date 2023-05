EEC 2023: Jak w praktyce działać na rzecz zielonego handlu (pełna relacja)

Czy zrównoważony rozwój to dziś zobowiązanie, czy już kluczowa kompetencja w strategii firm, dzięki której mogą konkurować i realizować swoje wyniki finansowe?

Jakie możliwości rozwojowe dla gospodarki stwarza zieloność, stymulując powstawanie nowych modeli biznesowych i przestrzeni rynkowych?

Dlaczego greenwashing jest groźny i jak z nim walczyć?

- Świat stoi przed wieloma wyzwaniami. Zmiany klimatyczne, przechodzenie z gospodarki linearnej na cyrkularną. Inwestorzy, organy regulujące, ale też konsumenci i pracownicy domagają się, aby firmy nie tylko dobrze zarządzały kapitałem finansowym, ale też kapitałem naturalnym i społecznym. Jak w takim kadrze wygląda zielony, zrównoważony handel? – zastanawiała się prowadząca debatę Monika Ferreira, funding partner i doradca strategiczny IG'S In Good Strategy, Franczyza 2.0.

Monika Ferreira, funding partner i doradca strategiczny IG'S In Good Strategy, Franczyza 2.0, fot. PTWP

Czym jest zrównoważony rozwój?

Dyskusję rozpoczęło pytanie, jak firmy rozumieją pojęcie "sustainability"?

- Zrównoważony rozwój to spełnienie potrzeb obecnego pokolenia z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń i środowiska. Gdyby biznes fashion był krajem, to zajmowałby czwarte miejsce jako największy emiter CO2 na świecie - mówił Jarosław Urban, wiceprezes zarządu VIVE Textile Recycling.

Choć firmy modowe wiele mówią o zrównoważonym podejściu, fakty pokazują, że ten sektor produkuje gigantyczne ilości odpadów.

Jarosław Urban, wiceprezes zarządu VIVE Textile Recycling, fot. PTWP

- Rocznie produkowanych jest 100 mld sztuk odzieży, 100 mln ton odpadów tekstylnych oraz 500 tys. ton odpadów plastikowych pojawiających się w przestrzeni morskiej, co stanowi 35% plastiku wprowadzonego do środowiska. Jak na to odpowiada VIVE Texitle Recyling? Przetwarzamy 73 tys. ton odpadów tekstylnych w ciągu roku. To jest 6 tys. ton w skali miesiąca, co daje 300 ton dziennie. Każdego dnia nasi pracownicy selekcjonują 1,38 mln odpadów tekstylnych. Można więc powiedzieć, że zajmujemy się sprzątaniem świata - wyjaśnił Jarosław Urban.

Jacek Ostrowski, założyciel Yellow Octopus Group wierzy, że zrównoważony rozwój musi być zrównoważony również finansowo i zapewniać korzyści komercyjne wszystkim zaangażowanym. To jedyny sposób na skalowanie zrównoważonych rozwiązań z małych projektów w rozwiązania globalne i wywieranie długotrwałego pozytywnego wpływu na świat.

- Profitowość, czyli commercial sustainability, jest najważniejszym czynnikiem, który decyduje o tym, czy jakaś inicjatywa się przyjmie, czy będzie skalowalna i jak duży wywrze wpływ. Firmy patrzą głównie przez pryzmat Excela i warunek ekonomiczny wciąż jest kluczowy przy podejmowaniu decyzji - mówił panelista.

Jacek Ostrowski, założyciel Yellow Octopus Group, fot. PTWP

Jak Yellow Octopus pomaga biznesom przejść na zieloną stronę? - Założyłem firmę 15 lat temu w Wielkiej Brytanii. Początkowo było to kupno i sprzedaż odzieży używanej. Projekt ewoluował w stronę współpracy z retailerami,

m. in. w zakresie recyklingu tekstyliów. W 2015 roku zaczęliśmy inwestować w technologie, ponieważ uważamy, że umożliwia ona skalowalność zrównoważonego rozwoju jako ruchu. Dzięki narzędziu Reflaunt konsumenci mogą na stronie marki lub dedykowanej do tego platformie danej marki odsprzedać jej stare produkty. Z tego rozwiązania korzysta między innymi Balenciaga czy Net-A-Porter. Oprócz tego stworzyliśmy spółkę, która przerabia tekstylia na produkty do wyposażenia wnętrz, dekoracje. Ludzie muszą zrozumieć ekonomię cyrkularną, aby się jej nauczyć. Trzeba im pokazać, że rzeczy mogą dostać drugie życie - tłumaczył Jacek Ostrowski.

Jamie Crummie, Co-founder Too Good To Go, platformy do zarządzania nadwyżkami żywności, która łączy 70 mln użytkowników z ponad 130 tys. firmami partnerskimi w 17 krajach, mówił jak połączyć zyskowność z działaniem na rzecz wspólnego dobra.

- Nasza firma ma pozytywny wpływ na społeczeństwo. Łączymy jednostki z przedsiębiorcami, którzy mają nadmiar żywności do sprzedania. Detaliści chętnie do nas dołączają, bo nikt nie lubi wyrzucać jedzenia. Kiedy wyrzuca się żywność, wyrzuca się też pieniądze. To sprzeczne z ideą handlu - uważa Jamie Crummie.

Too Good To Go zaproponowało biznesowi rozwiązanie, które daje możliwość zrobienia czegoś dobrego, ale również ma sens ekonomiczny.

Jamie Crummie, Co-founder Too Good To Go, fot. PTWP

- Przedsiębiorstwa, które z nami współpracują nie tylko nie wyrzucają żywności, ale jednocześnie są w stanie zatrzymać poziomy produkcji. W okresie popandemicznym zauważyliśmy, że firmy mają trudności z oszacowaniem zapotrzebowania na produkty. Dzięki partnerstwu z Too Good To Go mają wentyl bezpieczeństwa dla nadwyżek towarów i gwarancję, że żywność się nie zmarnuje. Konsumenci natomiast mają często okazję spróbować nowych smaków i nabyć jedzenie w atrakcyjnych cenach. To potrójna wygrana i doskonały przykład nowego modelu biznesowego, stymulowanego potrzebą zieloności - powiedział Jamie Crummie.

Musimy działać, bo nie mamy planety B

Małgorzata Molęda-Zdziech kierowniczka, Katedra Studiów Politycznych, pełnomocniczka rektora ds. współpracy z UE, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie podkreśliła, że doszliśmy do punktu, w którym działania są konieczne, bo planety B nie mamy.

Małgorzata Molęda-Zdziech kierowniczka, Katedra Studiów Politycznych, pełnomocniczka rektora ds. współpracy z UE, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, fot. PTWP

- Niezależnie od tego czy reprezentujemy firmę, czy jesteśmy konsumentami, to jesteśmy przede wszystkim ludźmi i chcemy żyć w zdrowym środowisku. Zwróćmy uwagę na językową zmianę, która się dokonała w Polsce - jeszcze niedawno „być zielonym” znaczyło nic nie wiedzieć, być niepoinformowanym, nie zdawać sobie sprawy z czegoś. Teraz „być zielonym” to hasło marketingowe, które nam pokazuje, że jesteśmy zainteresowani stanem planety, chcemy coś zrobić, a z perspektywy biznesu - bierzemy odpowiedzialność za nasze działania. Musimy też poszukać nowego języka, którym opiszemy cele przedsiębiorstw. Oczywiście przede wszystkim to są cele ekonomiczne, ale nie można już pomijać kwestii środowiskowych - wskazała ekspertka.

Katarzyna Długa, marketing manager, Lewiatan Holding SA, prezes, Fundacja PSH Lewiatan mówiła o włączeniu sustainability w system działania organizacji na poziomie strategicznym i organizacyjnym.

Katarzyna Długa, marketing manager, Lewiatan Holding SA, prezes, Fundacja PSH Lewiatan, fot. PTWP

- ESG jest bardzo ważne w biznesie, ale to proces długofalowy. Zaczęliśmy od wpisania ESG do naszej strategii, początkowo pod kątem regulacji, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Nie traktujemy jednak nowych obowiązków jako obciążenia, patrzymy na zrównoważony rozwój jak na inwestycję - mówiła uczestniczka debaty.

- Powołaliśmy specjalny zespół interdyscyplinarny w naszej organizacji, który zajmuje się wdrażaniem założonych celów. Do zrównoważonego rozwoju podchodzimy jednak rozważnie, patrząc też na to, co widzimy w Excelu. Dużą wagę przywiązujemy do języka operacyjnego, związanego z tym zagadnieniem. On musi być prosty, zrozumiały dla każdego. Współpracujemy z dwoma tysiącami przedsiębiorców, którym musimy jasno zakomunikować, jakie korzyści wiążą się z wdrożeniem prośrodowiskowych i prospołecznych rozwiązań - tłumaczyła Katarzyna Długa.

Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa mówiła o misji swojej organizacji, która działa na rzecz Programu Narodów Zjednoczonych ds. środowiska. - Wyzwania jakie przedsiębiorstwa mają z wprowadzaniem zielonych rozwiązań są podobne dla wschodzących firm i dużych organizacji. Naszą rolą jest inspirować, pokazywać możliwości i wspierać biznesy na drodze do zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem kwestii środowiskowych. Współpracujemy z bardzo dużą grupą ekspertów, mamy możliwość podejścia interdyscyplinarnego. A to w tej chwili jest kluczowe, zwłaszcza kiedy mówimy o ESG - podkreśliła.

Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa, fot. PTWP

Nie będzie zmian bez edukacji

W dalszej części dyskusji paneliści rozmawiali o nowych modelach biznesowych organizacji, innowacjach i zrównoważonych wartościach.

- Tragedią sustainability jest to, że trafiła do kategorii „politycznej poprawności”. Czyli nie powiemy nic złego, bo nie wypada. Ja bardzo wierzę w cyrkularność i wiem, że w życiu dobro zwycięża. My też dojdziemy na drugi brzeg z kilku powodów. Po pierwsze - zmieni się prawo, więc firmy będą musiały się dostosować. Zmienia się też konsument, nawet jeśli na razie tylko na poziomie deklaratywnym, to z czasem zacznie rzeczywiście coś robić. I trzecia rzecz, która jest w przypadku zrównoważonego rozwoju świetną wiadomością, idzie recesja. Nic tak nie pomaga w zmianie zachowań konsumenckich, jak to, że chcemy uwolnić gotówkę, którą mamy w szafie, albo kupić coś po prostu taniej, z drugiej ręki - uważa Jacek Ostrowski.

- Edukacja jest potrzebna na każdym poziomie i w każdej organizacji. To podstawa. Robimy to rozmawiając z młodzieżą, jesteśmy bardzo zaangażowani w edukację pracowników. Pokazujemy, w jakiej sytuacji jesteśmy jako świat, a z drugiej strony podpowiadamy, jak i dlaczego powinniśmy się zmieniać. To dla biznesu duża szansa. Jest to długi proces, ale na pewno się opłaca - oceniła Maria Andrzejewska.

Jak edukacyjną misję realizuje organizacja franczyzowa? - To się dzieje krok po kroku. Jesteśmy zdemokratyzowaną organizacją, która narodziła się oddolnie, więc ważne dla nas jest zaufanie. Podstawą zmian jest dzielenie się doświadczeniem. Pamiętajmy, że nasi przedsiębiorcy inwestują nie tylko swój potencjał, ale i pieniądze. W czasach wysokiej inflacji każda złotówka jest dokładanie oglądana. Zrównoważony rozwój generuje jeszcze wątpliwości definicyjne, ale niesie też dobrą zmianę. Wychodzimy naprzeciw potrzebom franczyzobiorców, pokazujemy wymierne korzyści. Tak działa nasza platforma "Energooszczedny sklep, zrównoważony biznes", która daje dostęp do wiedzy i rozwiązań technologicznych, wspomagających transformację biznesu. Poprzez odpowiednie narzędzia chcemy docierać nie tylko do przedsiębiorców, ale także do pozostałych interesariuszy, a na końcu do klienta docelowego, czyli konsumenta - tłumaczyła Katarzyna Długa.

Debata

Małgorzata Molęda-Zdziech podkreśliła znaczenie nowych modeli konsumpcji, jak prosumpcja - współkreacja, konsumpcja współdzielona czy produkcja partnerska.

- Konsumenci wymuszają dziś na firmach zmianę zachowań i działań. Działania edukacyjne, o których tutaj mówimy, powinny pokazywać cały wachlarz możliwości, w jaki sposób możemy mieć dostęp do produktu. Już od lat funkcjonuje model prosumpcji, w Polsce został upowszechniony głównie w kontekście energii i wytwarzania energii elektrycznej. Chodziło o wykorzystanie wiedzy, którą ma konsument i przedstawienie jej producentowi po to, aby ten produkt ulepszyć, zracjonalizować, pokazać inne modele konsumpcji - mówiła panelistka.

- Musimy się też nacieszyć konsumpcją. Jeśli patrzymy na to w perspektywie porównawczej, to w Polsce wybrano taki model transformacji, który nakierował nas na zdobywanie czegoś szybko, na produkty, ale nic nie mówił o wartościach. W wyścigu na dobra konsumpcyjne nigdy nie wygramy, bo zawsze ktoś będzie miał coś nowszego, lepszego. Odpowiedzią może być takie prowadzenie edukacji, żeby pokazywać, że to co wartościowe nie podlega modom, tylko jest czymś stałym i zasadza się na relacjach międzyludzkich, międzygeneracyjnych - dodała Małgorzata Molęda-Zdziech.

Jamie Crummie jest zdania, że czasy wysokiej inflacji sprzyjają innowacjom.

- To idealny moment, by przyjrzeć się jak możemy wykorzystywać gospodarkę cyrkularną dla dobra biznesu, konsumentów, a ostatecznie - planety. Drugiej planety nie mamy, dlatego to, jak podchodzimy do handlu musi się szybko zmienić. W naszym modelu istnieje bezpośrednia korelacja między sukcesem handlowym a wpływem na środowisko - powiedział współzałożyciel Too Good To Go.

Jakie wartości proponuje swoim klientom VIVE Textile Recycling?

- Jesteśmy w grupie VIVE na etapie wykuwania strategii na lata 2024-2026 i określiliśmy swoją misję: z pasją odkrywamy wartość w świecie odpadów. Nasze wartości to oczywiście "resale", czyli sprzedaż ubrań z drugiej ręki w naszych oraz franczyzowych sklepach. To również "reuse" (ponowne użycie) oraz "reduce" (redukowanie, zmniejszanie), czyli element edukacyjny, angażujący klientów. Realizujemy program "Game4Planet", w ramach którego ludzie mają możliwość oddania niechcianych rzeczy w naszych sklepach. Od kwietnia zeszłego roku zebraliśmy ponad pół tysiąca ton tekstyliów - mówił Jarosław Urban.

Impact investing, greenwashing - co może zrobić handel

Jak w praktyce działać na rzecz zielonego handlu?

Założyciel Yellow Octopus zdradził, czym kieruje się jako inwestor. - Impact investing to mierzenie inwestycji nie tylko poprzez aspekt finansowy, ale również przez aspekt czynienia dobra. Ja osobiście nie inwestuję w żadne inicjatywy, które nie spełniają tego warunku. Jedyną moją motywacją w życiu jest zmienianie świata na lepsze - powiedział Jacek Ostrowski.

Maria Andrzejewska zwróciła uwagę na szkody, jakie wyrządza idei zrównoważonego rozwojowi greenwashing. - To zbija nas z kursu, bo greenwashing to podszywanie się pod pewnego rodzaju wartości w przekazie komunikacyjnym i marketingowym. Nie stoi za tym żadna konkretna zmiana. Co z tym zrobić? Edukować i wywierać wpływ na biznes - uważa ekspertka.

Jak długa jest droga do niemarnowania żywności? - Musimy edukować i inspirować. Biznesy powinny przyjąć koncepcję gospodarki cyrkularnej i proponować rozwiązania konsumentom - powiedział Jamie Crummie.

Jak wypracować satysfakcjonujące prawnie rozwiązania?

- Nie tylko unijne regulacje, ale i grupy konsumentów, które są także interesariuszami, mogą inicjować zmiany i równoważyć głos, który przychodzi z biznesu. To bardzo ważne, bo często przy procedowaniu przepisów brakuje właśnie konsumentów, strony pozarządowej, organizacji ekologicznych. W procesie decyzyjnym i konsultacjach muszą brać udział wszyscy partnerzy, których dana regulacja dotyczy - uważa Małgorzata Molęda-Zdziech.

Co jest drogą do zielonego retailu według Katarzyny Długiej?

- To połączenie edukacji z autentyczną potrzebą. Inaczej będziemy działać w szkolnej formule: zakuć, zdać, zapomnieć - mówiła przedstawicielka PSH Lewiatan.

Dopóki nie powiemy sobie "use less, use longer, use again" nic się nie zmieni - podsumował Jarosław Urban.