EEC Online: E-commerce zdał egzamin, ale przed nim nowe wyzwania (raport)

W czasach pandemii sektor e-commerce okazał się bezpieczną i wygodną formą zakupów. Tak już prawdopodobnie pozostanie, jednak sektor musi przygotować się na kilka wyzwań. Wśród nich są: nowe technologie, optymalizacja łańcuchów dostaw i postawienie bezpieczeństwa w centrum uwagi – to wnioski z dyskusji uczestników panelu E-commerce, jaki odbył się 19 maja w ramach EEC Online.

Sesję o sektorze e-commerce rozpoczęła Natalia Hatalska, prezes i założycielka infuture.institute, która przedstawiła wyniki najnowszych badań przeprowadzonych przez jej firmę.

- Wczoraj opublikowaliśmy nasz najnowszy raport, w ramach którego badaliśmy skłonności do zmian zachowań z powodu pandemii – zmian w obszarze kupowania, korzystania z usług, kultury. Widzimy widoczną tendencję do ograniczania konsumpcjonizmu. Zachowania sprzed pandemii nie wracają do tego samego poziomu. Konsumenci deklarują, że będą ograniczać wydatki do najpotrzebniejszych rzeczy. Drugi obszar – rośnie świadomość tego, ile rzeczy posiadamy, być może będzie rósł trend „reuse”, czyli używania tego co mamy a nie kupowania nowych produktów/ Trzeci obszar to skłonność do oszczędzania, co przypomina trochę sytuację z lat 2008-2009 – mówiła Natalia Hatalska.

Raport infuture.institute do pobrania tutaj

Kolejną kwestią przebadaną przez infuture.institute były zakupy online. - Badaliśmy 2 kategorie zakupów: odzież i ubrania oraz żywność i środki higieniczne. Obie grupy wracają do poziomu sprzed pandemii – mówiła Natalia Hatalska.

Jednak, w przypadku odzieży i obuwia 19 proc. Polaków deklarowało, że przed pandemią kupowało te produkty online, w trakcie pandemii ten odsetek spadł do 17 proc., a teraz wraca do 19 proc. Natomiast w przypadku produktów FMCG – przed pandemią 11 proc. kupowało te produkty przez internet, w trakcie pandemii ten odsetek wzrósł do 15 proc., a teraz wracamy do 11 proc. - To pokazuje, że handel online będzie rósł ale być może nie tak szybko jak byśmy mogli się spodziewać – oceniła prezes infuture.institute.

Natalia Hatalska mówiła także o nawykach podczas dokonywania zakupów. - Okazuje się, że cały czas chcielibyśmy kupować w świecie fizycznym. To jednak będzie trudniejsze, ze względu na restrykcje, które utrudniają zakupy. Poza tym, 7 proc. Polaków mówi, że nawet po zniesieniu restrykcji będą się izolować z obawy przez zarażeniem – mówiła. - Przed pandemią obserwowaliśmy trend polegający na tym, że sklepy fizyczne stanowiły rodzaj showroomów. Teraz to będzie utrudnione, o ile nie niemożliwe. Z drugiej strony, nadal mamy potrzebę dotykania, poznawania zmysłami. Widzimy, że pojawia się nowy trend - internet senses. Jest to próba przeniesienia zmysłów do świata internetu, przenoszenia możliwości dotykania, czucia do online. To jest jednak kwestia kilku lat i rozwoju technologii – dodała.