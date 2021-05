EEC Online: Przedsiębiorstwa są pozytywnie nastawione do idei GOZ

GOZ, czyli jak stworzyć system naczyń połączonych? Fot. shutterstock

Ważne jest, aby działania wynikające z różnych ustaw dotyczących GOZ uzupełniały się – mówili uczestniczy debaty "Gospodarka Obiegu Zamkniętego" w trakcie EEC Online, które odbywa się 24 i 25 maja 2021 roku.

Nie możemy używać niesprawdzonych opakowań

Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności tłumaczył, że produkcja żywności pozostanie nadal linearna, ale czeka nas rewolucja w obszarze opakowań produktów żywnościowych.

– Za niespełnienie wymagań związanych z wdrażaniem dyrektyw unijnych dotyczących GOZ firmom spożywczym będą groziły wysokie kary, dlatego potrzeba nam dobrych rozwiązań ustawowych. Powinno się stworzyć system naczyń połączonych, ponieważ kwestii związanych z opakowaniami i recyklingiem nie można rozważać oddzielnie – tłumaczył.

– Ważna jest skuteczność systemu. Dobre rozwiązania systemowe i prawne powinny wprowadzić realną rozszerzoną odpowiedzialność producenta, aby odpady trafiały naprawdę do recyklingu. Rząd i firmy czeka potężna praca, aby na dekady zbudować system, który odpowiada założeniom GOZ. Wyzwań jest bardzo dużo, podejdźmy strategiczne, patrzmy na to zadanie jak na stworzenie całego ekosystemu, który będzie wspierał zarządzanie odpadami i recyklingiem – zauważył.

– Od roku jako branża spożywcza postulujemy, aby taki system wdrożyć. W innych krajach na 10 systemów, dziewięć jest producenckich, często też współpracują one z podmiotami handlu detalicznego. System Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów powinien być obowiązkowy dla wszystkich wprowadzających. My, jako branża spożywcza jesteśmy w stanie stworzyć ten system, mamy firmy, które chcą w to zainwestować – tłumaczył.

Dodał, że mamy wysoki poziom akceptowalności wśród Polaków, jeśli chodzi o system depozytowy.

Tłumaczył, że problem tkwi w kolejności wdrażania poszczególnych aktów prawnych, ponieważ przedsiębiorcy muszą mieć pewność, co będzie w kolejnych ustawach, aby wiedzieli, w co zainwestować i czego się będzie od nich oczekiwało.

– Pandemia pokazała, że opakowania zabezpieczają bezpieczeństwo żywności dla konsumentów. Im bardziej są barierowe, tym lepiej. Pandemia nie przerwała ani łańcuchów dostaw surowca, ani opakowań i żywności. Okazało się więc, że produkcja żywności jest odporna na epidemie. Oczywiście były zawirowania w kanale HoReCa, ale jest to do odrobienia, poza tym mamy bardzo dobre wyniki eksportu żywności. Niestety podczas pandemii używaliśmy więcej folii, opakowań i jednorazowych rękawiczek. Przez uwarunkowania pandemiczne bardzo mocno wzrosły również koszty produkcji żywności – mówił Andrzej Gantner.