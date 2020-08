EEC toruje drogę do restartu przemysłu spotkań

fot. briefing prasowy zapowiadający EEC w Katowicach

Europejski Kongres Gospodarczy pokaże, jak można organizować hybrydowe wydarzenia wielkiej skali w sposób bezpieczny. Dzięki temu temu kolejne wydarzenia będą wracały na rynek i być może branża spotkań odbuduje swoją stabilność szybciej niż w 2022 roku – tłumaczy Waldemar Bojarun, wiceprezydent Katowic.

Katowice przecierają szlak prowadzący do restartu przemysłu spotkań w rygorze sanitarnym. Dwunasta edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego i piąta edycja European Tech and Start-up Days odbędą się w dniach 2-4 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w formie hybrydowej, czyli łączącej wystąpienia online ze stacjonarnymi.

– Jesteśmy w pełni gotowi organizacyjnie i technicznie. W tej chwili około 80 proc. panelistów deklaruje udział stacjonarny. Wszystko odbędzie się zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi ministra zdrowia. My te standardy dodatkowo podwyższymy. Zatem w naszym odczuciu będzie u nas bezpieczniej niż w wielu innych obiektach publicznych – podkreśla Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Dodaje, że właśnie w dobie pandemii wymiana doświadczeń jest szczególnie potrzebna biznesowi, ponieważ gospodarkę także napędzają relacje, spotkania i wymiana opinii.

Niestety przemysł spotkań został jako pierwszy zamknięty i jako ostatni zapewne zostanie otwarty.

- Szacujemy, że 2020 rok dla tej branży będzie dramatyczny, ze spadkami w granicach nawet do 70 proc. W przyszłym roku należy się spodziewać strat w granicach 50 proc. Zatem odbudowanie branży MICE nastąpi w 2022 r. Wtedy być może wrócimy do normalnej rzeczywistości. Ludzie lubią się spotykać i będą to robić – uważa Wojciech Kuśpik.

Zgadza się z nim Jerzy Buzek, były premier oraz poseł do Parlamentu Europejskiego i jego były przewodniczący.

– Już jesteśmy zgłodniali takich spotkań: rzeczywistych i osobistych. Rozmowy online, które odbywały się w marcu i w kwietniu były bardzo frapujące, szczególnie w większym gronie. Konwersacja na żywo w towarzystwie 10-15 osób jest bardzo łatwa. Dyskusja żywo się toczy. Tymczasem tryb online ma swoje ograniczenia: każdy wygłasza swoje tezy i często dyskutanci się nawzajem nie widzą. To jest zupełnie inna wymiana zdań – podkreśla Jerzy Buzek.

Były premier przypomina, że w Międzynarodowym Centrum Kongresowym połączonym ze Spodkiem są nadzwyczajne warunki do tego, by ożywić branżę szybciej, ponieważ obiekty te są przestronne, więc łatwiej jest zachować dystans społeczny.