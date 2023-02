EEC Trends już 6 lutego. Ostatni dzień na rejestrację

Czwarta edycja konferencji stanowiącej prolog do Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędzie się 6 lutego 2023 r. w warszawskim hotelu Sheraton Grand Warsaw. Rejestracja trwa jeszcze do piątku, 3 lutego do godz. 15.