EEC Trends: trendy kształtujące przyszłość gospodarki – wnioski z konferencji

fot. materiały prasowe

Jeden dzień, osiem debat, ponad 700 gości z kraju i zagranicy, dyskusje, wnioski i opinie – konferencja EEC Trends odbyła się we wtorek, 25 lutego br., w Warszawie. Przedsiębiorcy, eksperci i decydenci pracowali nad ostatecznym kształtem zakresu tematycznego XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC – European Economic Congress, 18-20 maja 2020r.).

EEC Trends rozpoczęła sesja inauguracyjna poświęcona zagadnieniom makroekonomicznym. Uczestnicy odpowiadali na pytania o to jak przygotować się na gorsze czasy w ekonomii, co robić, by polska gospodarka weszła na wyższy poziom, jak mądrze przeprowadzić transformację krajowej energetyki?

– Polska gospodarka jest coraz bardziej powiązana z gospodarką światową. Śledzimy zachodzące

w niej trendy, staramy się aktywnie reagować na niekorzystne zmiany, oferując rozwiązania legislacyjne oraz planując duże inwestycje publiczne, co pozwoli suchą stopą przejść Polsce czas spowolnienia gospodarczego na świecie – powiedziała Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju podczas sesji inauguracyjnej konferencji EEC Trends – Szereg zjawisk, jakie zaszły w 2019 roku, pozwala

z optymizmem patrzeć na niekorzystne czynniki płynące z zewnątrz. W ubiegłym roku uzyskaliśmy

4 procentowy wzrost PKB, czwarte tak wysokie tempo wśród krajów UE. W 2019 r. znacznie wzrosły wydatki na badania i rozwój, o 15 proc. zwiększyła się liczba podmiotów inwestujących w B+R, a o 11 proc. liczba pracujących w tym sektorze pracowników naukowych na rzecz przedsiębiorstw – mówiła minister.

Przeczytaj także: Trwa konferencja EEC Trends

– Mamy środki zaradcze dla gospodarki, które mogą osłabić niekorzystne tendencje zewnętrzne –mówili uczestnicy sesji inauguracyjnej EEC Trends wiceprezes ING Bank Śląski Joanna Erdman oraz Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Zgodnie podkreślali, że to inwestycje pozwalają budować „układ odpornościowy” na ewentualny większy spadek koniunktury, zatem to inwestycje powinny być pobudzane.

– Polska gospodarka znajduje się w zupełnie innym miejscu, niż 10-15 lat temu, bo ma więcej powiązań globalnych – mówił Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. – Dlatego bardziej podatni jesteśmy też na oddziaływanie negatywnych tendencji zewnętrznych, którym należy się przeciwstawiać, stosując skuteczne narzędzia. Jednym z nich jest polityka stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej raczej nie podejmie ryzyka i nie podniesie tych stóp w najbliższym czasie, bowiem inflacja – na co wskazuje większość analiz rynkowych – zacznie maleć w II kwartale – dodał.

Podobną opinię wyraziła Joanna Erdman, wiceprezes zarządu ING Bank Śląski. Jej zdaniem, wzrost polskiej gospodarki w nadmiernym stopniu oparty jest na konsumpcji. – Oszczędności co do zasady są zjawiskiem korzystnym, ale to dobra tendencja wtedy, gdy jednocześnie rozwijają się inwestycje sektora prywatnego. Tymczasem w Polsce mamy ich zastój i jest to przede wszystkim zjawisko, które powinno niepokoić – mówiła na EEC Trends.