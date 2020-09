EEC2020: Konsumenci są bardziej świadomi i cyfrowi, ale stare nawyki powracają

Fot. PTWP

Rozwój kanałów online, zarówno w sprzedaży detalicznej jak i w systemach płatności, a także lokalność i większa świadomość zakupowa to jedne z efektów pandemii. Klienci przekonali się do kanałów cyfrowych i wiele konsumentów już przy nich zostanie. Jednak dawne mechanizmy są głęboko zakorzenione i obecnie wracamy do starych przyzwyczajeń – mówili paneliści podczas dyskusji Konsument jutra, która odbyła się podczas XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- Widzimy, że zachodzi wiele zmian w preferencjach konsumentów. Do tego stopnia, że trudno oczekiwać, że wrócą stare przyzwyczajenia. Obserwujemy zmiany trendów i niektóre z nich są uderzające. Np. Polacy po ustaniu pandemii deklarują większe zakupy online, wiele z nas mówi, że chce posiadać mniej rzeczy – mówił Łukasz Wojciechowski Partner, Dział Audytu, Lider Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich, EY.

Marcin Giżycki, wiceprezes zarządu, ING Bank Śląski SA zauważył, że w pandemii wzrosło znaczenie bankowości internetowej. – Nastąpiła migracja tzw. usług codziennych do kanału online. Część kientów, która wcześniej nie była zainteresowana takimi kanałami, przekonała się do nich, zobaczyli, że to jest proste i wygodne. To cieszy i wiele rzeczy ułatwia. Teraz np. klienci chcą wszystko załatwiać przez internet, domagają się, by można było załatwiać cyfrowo wszystko, każde zaświadczenie – mówił Marcin Giżycki. – O wzroście tego kanału świadczy fakt, że ilość naszych kontaktów i interakcji z klientem zaczyna sięgać setki milionów, zbliżając się do miliardów, przy 4 mln aktywnych klientów - dodał.

Mirosław Wawryszczuk członek zarządu, dyrektor sprzedaży i marketingu, Stokrotka oceniał, że po pierwszej fali pandemii, która spowodowała przede wszystkim poszukiwanie bezpieczeństwa zakupów, klienci stają się bardziej wymagający.

- Oswoiliśmy się już z koronawirusem. Na początku konsument szukał tylko bezpieczeństwa, teraz już to nie wystarcza. Trzeba się napracować, by klient był usatysfakcjonowany – mówił Mirosław Wawryszczuk.

Anna Grabowska wiceprezes zarządu ds. komercyjnych, Żabka Polska zwróciła uwagę, że w czasie największego wzrostu zachorowań bardzo zaczęła liczyć się solidarność. Wiele firm, w tym Żabka, rozpoczęło zbiórkę pieniędzy na rzecz walki z pandemią. – My zebraliśmy 3 mln zł które przekazaliśmy szpitalom zakaźnym – mówiła.

Zdaniem Natalii Hatalskiej CEO, założycielki, infuture.institute, analityka trendów i autorki bloga, hatalska.com, są widoczne zmiany w zachowaniach konsumentów, ale nie są to dramatyczne zmiany.