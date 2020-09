EEC2020: Obecny kryzys zw. z pandemią omija spożywkę

Polski sektor spożywczy dobrze się rozwija od wielu lat, a obecny kryzys omija ten sektor oraz spółkę Makarony Polski, bo jest producentem dóbr podstawowych. - Można zrezygnować z koncertu, z wycieczki czy innych eventów, ale dobry makaron trzeba kupić – mówił Zenon Daniłowski, prezes zarządu, Makarony Polskie SA podczas sesji „Branża spożywcza – przyszłość sektora” w trakcie XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC).

- Makarony Polskie są silne na rynku, nowoczesne i zmodernizowane. Zarówno w drugim kwartale jak i w trzecim notujemy wzrosty sprzedaży rok do roku i nie widać załamania popytu. W marcu mieliśmy wydarzenie, które osoby z mojej generacji pamiętają z dawnych lat, czyli kupowanie podstawowych produktów na zapas i my w marcu sprzedaliśmy miesięcznie dwukrotnie więcej niż w zwykłych miesiącach, jednak ponosiliśmy też duże koszty, aby uzyskać tę dwukrotnie wyższą produkcję. Trzeba było też m.in. wprowadzić nowe procedury, aby załoga czułą się bezpiecznie. - mówił Zenon Daniłowski.

- Uważam, że polski sektor spożywczy dobrze się rozwija od wielu lat, a obecny kryzys omija ten sektor i nas, bo jesteśmy producentem dóbr podstawowych. Można zrezygnować z koncertu, z wycieczki czy innych eventów, ale dobry makaron trzeba kupić – podkreślał.

Zenon Daniłowski zaznaczył też, że on i jego firma jest optymistycznie nastawiony co do rozwoju w przyszłości, to jednak wskazał na istniejące problemy.

- Jesteśmy w grupie firm, która ma duży eksport. Wysyłamy produkty na Ukrainę, do Rumunii, a także np. Danii, czy Słowacji – i nawet jestem zaskoczony, że np. na Ukrainie jest też stabilny popyt. I chociaż tam nie jest zbyt dobrze, jeśli chodzi o sytuację epidemiologiczna, to miesiąc w miesiąc wyjeżdża od nas na Ukrainę kilknaście tirów. A zatem jestem optymistycznie nastawiony, jeśli chodzi o przyszłość, choć wymagało to wielu zmian w firmie – mówił prezes Makaronów Polskich.

