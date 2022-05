Efekt Kolibra w Maspex. Producent z nową zdrowotną strategią

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Maspeksu nazwana „Efektem Kolibra” składa się z 5 ekosystemów. To Ekologia, Innowacje, Środowisko Pracy, Otoczenie Społeczne i Biznesowe oraz Zdrowy Styl Życia. W ich ramach firma zobowiązała się do osiągnięcia 37 celów zgodnych z Agendą 2030 ogłoszoną przez ONZ.

Czyste etykiety

W napojach, wodach smakowych, sokach i musach marki Kubuś nie ma dodanego cukru. Także marka Tymbark wprowadziła w tym roku na rynek nową linię produktów Po Prostu dla osób ceniących zdrowe i smaczne połączenia. Znajdziemy wśród nich napoje, wody smakowe oraz lemoniady bez dodatku cukru. Proste, naturalne składniki znajdujące się w produktach z nowej linii są zgodne z zasadą tzw. czystych etykiet. Polega ona na maksymalnym uproszczeniu składu produktów i dążeniu do tego by produkt był jak najbardziej naturalny.

– Zdrowy styl życia to tak naprawdę synonim życia w zgodzie z naturą. Gdybyśmy wybrali dwa elementy, które najmocniej go definiują, byłoby to zdrowe odżywianie oraz aktywne spędzanie czasu. Dlatego to właśnie na tych fundamentach oparliśmy pierwszy ekosystem naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Ambicją Maspeksu jest, aby nasze produkty, były nie tylko smaczne i najwyższej jakości, ale by miały wysokie walory zdrowotne i by odpowiadały na najnowsze trendy oraz potrzeby konsumentów – mówi Magdalena Rohde-Krempa, General Manager BU Beverages w Grupie Maspex.

Innym ze zobowiązań prozdrowotnych było także całkowite zrezygnowanie z dodawania cukru w preparatach farmaceutycznych do 2022 roku. Zostało to zrealizowane i suplementy, produkowane przez firmę Polski Lek należącą do Grupy Maspex, takie jak np. Plusssz są bez dodatku cukru.

Jeszcze więcej warzyw i dbałość o dobrostan zwierząt

Innym działaniem wynikającym z ogłoszonej strategii zrównoważonego rozwoju jest powiększanie portfolio produktów roślinnych. 98 proc. całej oferty produktowej Maspeksu do 2025 r. będzie miało pochodzenie roślinne. Już teraz poszczególne marki wybierają do swoich produktów składniki, których produkcja uwzględnia dobrostan zwierząt hodowlanych i dbałość o środowisko. Od 2021 r. marka Lubella pozyskuje wszystkie jaja potrzebne do produkcji makaronów z chowu nieklatkowego.

W ostatnim czasie portfolio Maspeksu powiększyło się natomiast o kolejne nowości bazujące na roślinnym składzie – to m.in. pasty warzywne, pesto i sosy 8 warzyw od Łowicza, owsianka Lubella, Antybaton Łowicz, czy roślinne napoje z dodatkami owoców Just Plants od Tymbarku.

– Nasze produkty towarzyszą ludziom na co dzień. Są obecne na rodzinnych stołach od śniadania po kolację. Jesteśmy dumni z zaufania, którym darzą nas miliony konsumentów, dlatego nieustannie dążymy do udoskonalania naszych wyrobów. Za naszą najważniejszą misję w tym względzie uznajemy podnoszenie walorów zdrowotnych naszych produktów – z tego powodu upraszczamy ich skład, ograniczając liczbę składników i stawiając na te naturalne. Stawiamy także na produkty roślinne i w ciągu najbliższych trzech lat niemal całkowicie wyeliminujemy składniki pochodzenia zwierzęcego. W ten sposób odpowiadamy na żywieniowe trendy i potrzeby konsumentów – mówi Iwona Piasta General Manager BU Food w Grupie Maspex.