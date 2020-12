EIT Food: Żywność bezpieczna to dla Polaków żywność lokalna

Polacy chcieliby, by żywność, którą kupują, pochodziła prosto ze źródeł, dlatego szukają choćby powierzchownego potwierdzenia, że produkty spożywcze trafiają do nich niemal bezpośrednio - jak wynika z badań zespołu naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego na temat zaufania do łańcucha dostaw w sektorze spożywczym, prowadzonych w ramach projektu EIT Food "The Consumer Trust Grand Challenge".

Kluczowe wnioski z badań wskazują na brak ugruntowanego pojęcia zaufania do podmiotów łańcucha dostaw żywności. „Świadome działania producentów, mające na celu budowanie tego zaufania, np. poprzez systemy certyfikacji, promocję zdrowego żywienia itp., wskazują na brak ewidentnego przekonania, że ma to znaczenie dla konsumentów. W konsekwencji niewystarczający poziom informacji, wiedzy i edukacji prowadzi do zmniejszania poziomu zaufania wśród konsumentów. Z badań wynika, że różne podmioty - konsumenci, przedstawiciele branży spożywczej, eksperci branży spożywczej - wyrażają potrzebę większej liczby inicjatyw budujących zaufanie do żywności” - informuje dr Magdalena Klimczuk-Kochańska, kierownik projektu, wykładowca i pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Materiał badawczy wskazuje, że aspektami budującymi zaufanie są głównie bezpieczeństwo i jakość żywności, kojarzone z czynnikiem lokalności. „Masowa produkcja i dystrybucja kojarzą się polskim konsumentom negatywnie. W opozycji do tego silnie pozytywnie oceniany jest wątek lokalności – dostawców, produktów, ale też lokalnych sklepów spożywczych. Za takim stanem rzeczy przemawia podkreślana przez konsumentów wartość osobistych doświadczeń i tradycji, jaka stoi za lokalnymi produktami. Z drugiej strony, to co lokalne, produkowane na mniejszą skalę, podlega w większym stopniu kontroli, zarówno konsumenckiej, jak i instytucjonalnej. Dlatego też w kwestii zaufania, trudno konkurować z lokalnym targiem bądź oddolnymi inicjatywami dystrybucji żywności. Ten wątek badania jest o tyle ciekawy, że zaufania do lokalnych dostawców nie osłabia świadomość, że na targach – jak sugerują konsumenci – często sprzedają nie sami rolnicy, a handlarze, oferujący towar pochodzący z hurtowni lub giełd. Dotyczy to jednak tylko części produktów” - mówi dr hab. Mikołaj Lewicki socjolog z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.