Ekipa ma plan, jak uspokoić inwestorów

Jaki jest cel skupu akcji Ekipy

Podstawowym celem prowadzenia skupu jest zabezpieczenie interesów spółki i akcjonariuszy, zwłaszcza, że w ocenie zarządu Ekipy obecny kurs akcji będących w obrocie publicznym jest zbyt niski w stosunku do ich rzeczywistej wartości godziwej. Skup pozwoli urealnić tę wartość, a także uzyskać zwrot z zainwestowanych kapitałów przez inwestorów zainteresowanych krótkoterminową inwestycją.

Nabyte przez spółkę akcje własne mogą zostać umorzone, a także przeznaczone do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia albo

w inny sposób zadysponowane przez zarząd Spółki z uwzględnieniem aktualnych strategii finansowych Ekipa Holding.

Jakie są warunki skupu akcji Ekipy

Ekipa Holding dokona skupu akcji z własnych środków. Spółka utworzyła na ten cel specjalny kapitał rezerwowy poprzez przesunięcia w kapitałach rezerwowych i zapasowych o wartości 3 mln zł. Łączna liczba skupowanych akcji nie może przekroczyć 1 mln sztuk, a suma przeznaczona na skup obejmuje również koszty przeprowadzenia tego procesu, w tym ewentualną umowę z firmą inwestycyjną. Czas przeznaczony na skup ma trwać do 12 miesięcy - od 26 października 2022 do 26 października 2023 r. Akcja nie może kosztować mniej niż 0,10 zł i nie więcej niż 6,87 zł za sztukę.

Co niepokoi inwestorów Ekipy?

Rynek zaniepokoiła informacja, że sześciu influencerów, członków Ekipy Friza, chce rozwiązać umowę ze spółkami Ekipy. Temat dotyczy zarządzania ich wizerunkami i kampaniami reklamowymi.

- W związku z otrzymaniem od twórców, tj. Marii Ryskali, Marty Błoch, Mateusza Trąbki, Jakuba Pateckiego, Mateusza Krzyżanowskiego oraz Kamila Chwastka oświadczeń o wypowiedzeniu długoterminowych umów z Ekipa Holding S.A. oraz Ekipa Management Sp. z o.o. dot. zarządzania ich wizerunkiem oraz kampaniami reklamowymi, zarząd Ekipa Management Sp. z o.o. wraz z zarządem Ekipa Holding S.A. w dniu 29 września br. uzgodniły wspólne stanowisko dotyczące braku podstaw do zakończenia współpracy z sześcioma twórcami - podała Ekipa w komunikacie.

Wyniki finansowe Ekipa Holding

W III kwartale br. Ekipa Holding osiągnęła 6,49 mln zł przychodów ze sprzedaży, a strata netto wyniosła 1,5 mln zł. Po III kwartałach przychody wyniosły 17,49 mln zł, a strata netto 1,69 mln zł. Od początku roku akcje Ekipy potaniały o prawie 60 proc.

Ekipa Holding w nowej strategii na lata 2022-2024 ogłosiła poszerzenie portfolio oferowanych produktów na rynku FMCG oraz rozpoczęcie budowy marek własnych, a także zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży produktów FMCG.