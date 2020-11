Eko, prospołecznie, proklimatycznie (pełna relacja)

Debata Eko, prospołecznie, proklimatycznie

Konsumenci od kilku lat deklarują, że chcą jeść zdrowiej. Towary z czystą etykietą, których produkcja nie przyczyniła się do zanieczyszczenia środowiska sprzedają się coraz lepiej, a pandemia jeszcze bardziej wzmacnia te trendy – to wnioski z debaty „Eko, prospołecznie, proklimatycznie”, która odbyła się w ramach Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Hasła emocjonalne sprzedają się lepiej

Eko, prospołecznie, proklimatycznie - Co te hasła oznaczają dla branży mięsnej?

- Prospołecznie - uważam, że powinniśmy krytycznie podchodzić do nielicznej garstki ludzi, którzy chcą nam narzucić swoje poglądy. Proklimatycznie - wiemy, że klimat się zmienia. Wierzymy, że mamy wpływ na te zmiany. Jednak dla niektórych to niezrozumiałe, że jedna nowoczesna duża ferma jest bardziej przyjazna dla środowiska, niż tysiąc małych prymitywnych ferm. 20 lat temu na 5 działaczy merytorycznych w organizacjach prozwierzęcych przypadał jeden odpowiadający za marketing i komunikację. Resztę stanowiły osoby o dużej wiedzy merytorycznej. Dziś te proporcje się odwróciły. Konsument nie ma dziś ambicji i potrzeb gruntownego sprawdzenia informacji, ale ma do tego prawo - wskazał Piotr Kulikowski, prezes Indykpolu oraz Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej. Uczestnik debaty zaznaczył, że hasła emocjonalne sprzedają się dużo lepiej, niż trudna wiedza.

Jak zatem zmienić negatywne podejście części społeczeństwa do branży mięsnej i hodowli zwierząt? - Jednym z elementów jest bezpieczeństwo żywności oraz postęp w redukcji śladu węglowego. W tym nasza branża dokonała dużego postępu - robimy dziś produkty bezpieczniejsze i lepsze. Powinniśmy także dążyć do redukcji plastiku, ale pandemia spowodowała, że pojawiły się nowe dylematy. Sieci handlowe preferują obecnie produkt bardziej zapakowany. Bezpieczeństwo i higiena są obecnie ważniejsze niż aspekt ekologiczny – dodał Piotr Kulikowski. Prezes KRD-IG przyznał, że w większym stopniu martwi go trend opakowań "pseudoekologicznych". - Zamiast jednego rodzaju plastiku, stosuje się wiele opakowań zawierających kilka rodzajów folii połączonych z papierem. Te drugie opakowania są mniej recyklingowalne - wyjaśnił. Podsumowując, Piotr Kulikowski przyznał, że branża zrobiła sporo dla poprawy dobrostanu zwierząt. - To jednak może wpływać na wzrost cen. Konsument jest gotowy na ten wzrost, ale z drugiej strony do UE napływa mięso z krajów trzech, które jest tańsze, bo nie ma tam takich standardów dobrostanu jak w UE – zaznaczył.

Purella i Decathlon – udany mariaż sportu i zdrowej diety

Przedstawiciele firm Purella i Decathlon rozmawiali o kulisach niedawno nawiązanej współpracy handlowej.

David Derouane, CEO, Decathlon Polska, podkreślił, że jego firma wdraża nową koncepcję sklepu sportowego, w której można zakupić nie tylko sprzęt sportowy, ale i produkty spożywcze. - Dzięki aktywności fizycznej i diecie cieszymy się dobrym zdrowiem. Przygotowujemy ofertę, która odpowiada na te potrzeby. Jest kompletniejsza - wyjaśnił. Michał Czerwiński, prezes zarządu, Purella Superfoods podkreślił, że współpraca z Dectahlon jest dla firmy bardzo ważna. - Od dłuższego czasu bardzo konsekwentnie staramy się realizować swoją misję. Chcemy dać wszystkim Polakom możliwość dostępu do prozdrowotnych produktów. Klienci Decthlon mają bardzo świadomą grupę docelową – ludzi, którzy chcą dbać o zdrowie. Chcemy wspierać ich klientów w rozwijaniu swoich aktywności sportowych poprzez dostarczanie im dedykowanych produktów. Dodam, że chcemy aby nasze produkty były dostępne w szerokiej dystrybucji w przystępnej cenie - wyjaśnił. - Zadowolenie z życia płynie z bycia aktywnym i właściwej diety. Jeszcze do niedawna produkty, które wspierają silny organizm i jego wydolność były używane tylko przez profesjonalnych sportowców. Obecnie superfoods są dostępne dla każdego, kto chce wspierać swój organizm – zaznaczył uczestnik debaty. David Derouane, CEO, Decathlon Polska, odniósł się także do ogromnych zmian w handlu, które niesienie ze sobą omnichannel. - Stoimy w obliczu bardzo przyspieszonej transformacji i trzeba być gotowym na omnichannel. Strategie, które nie będą pozwalały na wielokanałowość, nie będą pozwalały także przetrwać. Za 3-5 lat połowa sprzedaży będzie się odbywała przez internet, przy wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych. Jeśli klientom nie zaoferujemy dodatkowej wartości, będzie nam trudno przetrwać w następnych latach – powiedział przedstawiciel sieci Decathlon i dodał, że ważne jest również nastawienie zespołu do nowej formy sprzedaży. David Derouane opowiedział o towarach, które w czasie lockdownu notowały najlepsze wyniki sprzedaży oraz o tych, które zalegały na półkach. – Od wiosny sprzedaż wybranego asortymentu spadła nawet o połowę. Jest to na przykład cała kategoria pływania, na co miała wpływ decyzja o zamknięciu basenów i aquaparków. Rośnie natomiast sprzedaż produktów do ćwiczeń w domu, rowerów, hulajnóg oraz kategoria produktów dla dzieci np. trampolin. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że dobry stan zdrowia łączy się ze sportem – podsumował CEO, Decathlon Polska.

Trend eko obowiązkiem prawnym