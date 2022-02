Ekologiczna rewolucja w Lidlu: Niebieskie paragony, elektroniczne cenówki a teraz e-gazetki

Zgodnie z ideą „W trosce o lepsze jutro” Lidl Polska poszukuje nowych, bardziej ekologicznych rozwiązań. Sieć rozpoczęła m.in. wymianę papieru do paragonów na bardziej przyjazny środowisku, a także wprowadziła testy elektronicznych cenówek. W 2021 roku sieć wprowadziła politykę zakupową dla łańcuchów dostaw wolnych od wylesiania i konwersji ekosystemów, która ma na celu zapobieganie wylesiania, a co za tym idzie, zagrożeniu dla cennych ekosystemów.

Kolejnym krokiem jest rozpoczęta właśnie kampania zachęcająca do korzystania z elektronicznych gazetek promocyjnych. W części sklepów pojawią się komunikaty z informacją o dostępności najnowszych ofert na stronie lidl.pl, aplikacji Lidl Plus i aplikacji Lidl. Test obejmie kilkaset placówek, głównie na terenie Wielkopolski i Kujaw.

- W Lidlu wierzymy, że odpowiedzialna firma może więcej oraz ma realny wpływ na to, co dzieje się w naszym otoczeniu. Zrównoważony rozwój stanowi integralną część strategii firmy. To nasz sposób na spełnianie obietnicy jakości, a przez to zabezpieczenie przyszłości dla kolejnych pokoleń. Jesteśmy zwolennikami stosowania prostych rozwiązań. Mniejsze zapotrzebowanie na papierowe gazetki to mniejsza emisja CO2 oraz ochrona zasobów leśnych, dlatego chcemy przypominać naszym klientom, podczas ich wizyt w sklepach, że naszą ofertę mogą sprawdzić w łatwy, wygodny i szybki sposób za pomocą naszych aplikacji i strony internetowej – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications & CSR Lidl Polska.

Eko paragony

Od sierpnia w części sklepów Lidl Polska klienci spotkać mogą nowe paragony, które wyróżniają się niebieskim kolorem. Nowe paragony wykonane są z innowacyjnego, bardziej ekologicznego papieru termicznego oraz posiadają certyfikat FSC.

Elektroniczne cenówki

Pozornie wyglądają jak tradycyjne cenówki, natomiast przyglądając się z bliska okazuje się, że są niewielkimi ekranami wyświetlającymi cenę, kraj pochodzenia oraz informacje o produkcie – elektroniczne cenówki, Electronic Shelf Label (ESL) docelowo mają zastąpić papierowe cenówki. Lidl podjął pierwsze kroki w celu stopniowego wprowadzenia rozwiązania – aktualnie elektroniczne cenówki funkcjonują już w jednym sklepie sieci w Poznaniu. W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy Lidl planuje wyposażyć w elektroniczne cenówki kilkaset swoich sklepów, a docelowo wszystkie.

Lidl Polska planuje rozpocząć wyposażanie sklepów w elektroniczne cenówki od asortymentu świeżych produktów, w tym m.in. owoców i warzyw, nabiału, pieczywa. Warto podkreślić, że obszar owoców i warzyw jest szczególnie istotny, ponieważ charakteryzuje się częstymi zmianami asortymentu oraz dynamicznymi cenami. Ważne jest, aby informacje znajdujące się na cenówkach, takie jak kraj pochodzenia, cena, gramatura lub dodatkowe walory produktu były zawsze rzetelne i precyzyjne.