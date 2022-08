Ekologiczne doniczki z odpadów w Castoramie

Deko Eko do współpracy zaprosiło Stena Recycling, która posiada we Wschowie jedną z najnowocześniejszych linii recyklingu folii LDPE. Współpraca pomiędzy firmami zaangażowanymi w projekt pozwoliła na stworzenie „eko logicznej doniczki” – cyrkularnego produktu, którego skład stanowi w 50% przetworzona folia LDPE (w przypadku większych rozmiarów jest to 40% by utrzymać pożądaną sztywność).

Wytworzone doniczki mają doskonałą jakość, a cały proces w 100% odbywa się w Polsce pomiędzy trzema podmiotami.

Wyjątkowość i nowatorstwo tego projektu polega na wykorzystaniu własnych odpadów jako surowca do stworzenia produktu. Ciągle niewiele jest podobnych przykładów bezpośredniego, wykorzystania odpadów w produkcji. Innowacyjność rozwiązania tkwi też w tym, że obieg materiałów zostaje zamknięty najkrótszą możliwą drogą – Piotr Bober, dyrektor ds. jakości i zrównoważonego rozwoju w Castorama Polska.

W przypadku projektu z Castorama i Deko Eko, odpad – folia LDPE stała się granulatem, czyli surowcem, z którego powstały ekologiczne donice. Tym samym materiał został zawrócony do obiegu. Instalacja we Wschowie pozwala na recykling około 15 tys. ton folii opakowaniowej rocznie. Stena Recycling pozyskuje materiał od klientów z całej Polski. Jest to głównie odpad powstający w procesach rozpakowywania produktów, podzespołów oraz części, które są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w produkcji.