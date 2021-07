Ekologiczny mural Żabki pochłonie smog w centrum Poznania

Nowy mural sieci Żabka, fot. materiały prasowe

Rok po wprowadzeniu do oferty sieci wody marki własnej OD NOWA w butelce z materiałów pochodzących w 100% z recyklingu, produkowanej z użyciem odnawialnych źródeł energii o znacznie niższym śladzie węglowym, w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 23 sieć Żabka przygotowała specjalny mural.

Mural przedstawia ilustrację wody mineralnej OD NOWA zaprojektowaną przez lokalnego artystę oraz hasła zachęcające do odnowy organizmu i środowiska, które sieć chce zaszczepić wśród swoich klientów. Mural jest pomalowany farbami oczyszczającymi powietrze ze smogu. To także pierwsza tego typu realizacja w Polsce, która po zmroku podświetlona jest energią z paneli fotowoltaicznych.

– Mural marki OD NOWA w Poznaniu to przykład zastosowania w przestrzeni miejskiej nowoczesnego rozwiązania, które czyni ją piękniejszą, a zarazem – co szczególnie ważne – ma pozytywny wpływ na środowisko i jakość życia mieszkańców miasta. Każdy metr kwadratowy wymalowany ekologiczną farbą jest jak jedno drzewo, które redukuje ilość tlenków azotu w powietrzu nawet o ok. 0,44 g w ciągu jednego dnia – mówi Rafał Rudzki, Dyrektor ds. ESG w Żabka Polska.

Mural powstał w ramach projektu społecznego EcoEvolution.org i został wykonany metodą ręcznego malowania przez zespół artystów, z wykorzystaniem wyłącznie ekologicznych farb antysmogowych z technologią fotokatalityczną. Farby te oczyszczają powietrze z toksycznych tlenków azotu (NOx). Jeden metr kwadratowy ściany pomalowany farbą fotokatalityczną redukuje ilość tlenków azotu nawet o ok. 0,44 g w ciągu jednego dnia, czyli o tyle, co jedno dojrzałe drzewo. Mural OD NOWA ma 207 m2, jego skuteczność oczyszczania powietrza równa jest zatem działaniu 207 drzew. Jest to niezwykle ważne, gdyż znajduje się on na budynku w zabudowanym terenie, gdzie nie ma wielu drzew, a ruch samochodowy jest bardzo duży.