Ekonomiści o tym co stanie się z cenami żywności

W ostatnich dniach ceny niektórych produktów spożywczych wzrosły o kilkaset procent. Ekonomiści nie mają wątpliwości, że to efekt koronawirusa, nie są jednak jednomyślni co do tego, czy drożyzna na trwałe podbije inflację, czy też jest to efekt jednorazowy - podaje Business Insider.

Prof. Witold Orłowski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula zaznacza, że mamy wprawdzie do czynienia z ograniczonym popytem, który w normalnych warunkach wychładza inflację, m.in. przez niższe ceny ropy, z drugiej strony jednak obserwujemy presję popytową, wynikającą z paniki - prawdopodobnie czasową, ale jednak. Poza tym istnieje presja kosztowa, wynikająca z ograniczonej podaży wielu towarów i usług. - Razem prowadzi to raczej w stronę przejściowego skoku, a potem wyhamowania inflacji – zaznacza profesor. - Ale do tego może dojść rzecz dla nas bardzo niebezpieczna: gwałtowne osłabienie złotego. Gdyby do tego doszło, inflacja w Polsce może wzrosnąć mimo słabego wzrostu - dodaje.

Ponad 25 proc. koszyka inflacyjnego to żywność i napoje bezalkoholowe. Ceny w tej grupie wzrosły w styczniu i lutym o 8,1 proc. - Za marzec ceny żywności i napojów będą na pewno jeszcze wyższe, bo to już widzimy. W kwietniu także. To efekt zwiększonego popytu na produkty o bardzo niskiej cenowej elastyczności popytu, czyli na produkty, które kupujemy niezależnie od ich cen – twierdzi Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek z Konfederacji Lewiatan. – Winę za to ponosi panika koronawirusowa – podkreśla.

W dodatku – jak przekonuje ekonomistka - maj i czerwiec niosą za sobą dodatkowo wzrost cen produktów "nowalijkowych", co podtrzyma inflację w kategorii żywność. Do tego dochodzi wzrost cen w kategorii użytkowanie mieszkania i nośniki energii, gdzie zapewne należy się spodziewać wzrostu cen wywozu śmieci. Będzie on jeszcze wyższy, niż w pierwszych dwóch miesiącach, bo ceny będą rosły za nieprzestrzeganie zasad segregacji. Do tego trzeba doliczyć wzrost czynszów, wzrost cen za usługi kanalizacyjne i oczywiście wzrost cen energii elektrycznej.

W jej ocenie, także kategoria wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego, w której nastąpi wzrost cen środków czystości, które na pewno nie wrócą do poziomów sprzed epidemii, przyczyni się do wzrostu inflacji. I oczywiście kategoria zdrowie, gdzie wzrost cen usług medycznych i wzrost cen farmaceutyków wydaje się nieunikniony.