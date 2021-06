Ekonomista: Możemy mieć 6-procentową inflację

Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju



Polski Ład i idące za tym dodatkowe obciążenia dla przedsiębiorców spowodują przerzucanie wyższych podatków na klientów. - Tak drastyczny wzrost podatków znajdzie odzwierciedlenie w inflacji. My już dzisiaj bez tego ruchu mamy z nią problem - mówi

- Mamy odroczone zakupy. Gospodarstwa domowe podczas zamknięcia gospodarki nie wydawały i odłożyły na depozytach bardzo duże środki. Podobnie jest z firmami. Ten odroczony popyt wejdzie zaraz na rynek i będzie pchał inflację do góry - zauważa były analityk resortu finansów.

Dodatkowe ryzyko pojawi się na przełomie lata-jesieni i będzie związane z rynkiem rolniczym, czyli kwestią ilości i jakości zbieranych w Polsce plonów.

- Niepokojące jest również to, że uruchomiła się taka spirala płacowo-cenowa. Proszę przyjrzeć się temu, co się stało z wynagrodzeniami w ostatnim miesiącu. Dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw była prawie dwucyfrowa, wyniosła niemal 10 procent. To może uruchomić spiralę oczekiwań inflacyjnych: pracownicy będą oczekiwali coraz wyższych płac - wylicza Dudek. I dodaje: - Wszystkie te czynniki mówią, że ta inflacja w tym i w następnym roku będzie bardzo wysoka. Lekceważenie tej sytuacji przez bank centralny i przez władze monetarne jest mocno nieodpowiedzialne - uważa ekonomista.

Jak zauważa ekspert, w programie Zjednoczonej Prawicy nie ma już nic o „cudzie uszczelniania VAT” i wpływach do budżetu z tego tytułu.

- Po wyborach zaczęto wprowadzać tzw. podatki sektorowe, np. podatek bankowy. To podatki, którymi próbuje się antagonizować pewne grupy... Najpierw byli "banksterzy" i podatek bankowy. Później duże sieci detaliczne i spółki komandytowe. Był podatek cukrowy. To wszystko składało się na retorykę podatków sektorowych i antagonizowania – stawiania przed "przeciętnym Kowalskim" jakiejś dużej grupy podatników, którzy mają oszukiwać i wyłudzać - przypomina Sławomir Dudek.

Gdy tych podatników już zabrakło, w Polskim Ładzie zaczyna się antagonizować bogatych i biednych - przekonuje Dudek.

- O reformie klina podatkowego trzeba rozmawiać - i robić to tak, by to nie zaszkodziło wzrostowi gospodarczemu. Ale narracja, że ktoś, kto zarabia naście tysięcy, dwadzieścia tysięcy i nie dofinansowuje dróg... Uważam, że w tym momencie pewna kurtyna opadła. To jest nowy ład w sensie, że będziemy finansowali obietnice społeczne najbogatszymi podatnikami - uważa ekonomista z FOR.

