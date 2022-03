Ekspert: Bazy danych kompetencji uchodźców pomogą w płynnym przejściu na rynek pracy

Od początku wybuchu wojny w Ukrainie granice Polski przekroczyło już ponad 500 tys. uchodźców. Według różnych szacunków docelowo może to być nawet od 2 do 3 mln ludzi. Zdaniem eksperta rynku pracy Mikołaja Zająca, prezesa firmy konsultingowej Conperio nie ma obaw, że zabraknie miejsc pracy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną do Polski.