Ekspert: Dietly.pl to dla Żabki kopalnia wiedzy o preferencjach konsumenckich

Żabka dywersyfikuje swój biznesu dążąc do osiągniecia wysokiego stopnia spersonalizowania oferty przy jednoczesnym odszukaniu wspólnego mianownika upodobań konsumenckich determinowanego prze skalę prowadzonego przedsięwzięcia. Andrzej Wojciechowicz, szef firmy doradczej FMCG Business Consulting komentuje przejęcie Dietly.pl przez Grupę Żabka.

- Dietly.pl, to przede wszystkim baza danych, kopalnia wiedzy o upodobaniach i preferencjach konsumenckich. To doskonałe narzędzie dla wygenerowania indywidualnej, lecz jednocześnie w pewnym stopniu uniwersalnej oferty dla zwolenników diet pudełkowych. Pozwoli również zweryfikować ofertę sklepów stacjonarnych oraz nowego nano-formatu o bardzo zminimalizowanym asortymencie. To logiczne i spójne działanie firmy, które pozwala coraz trafniej odpowiadać, wręcz generować potrzeby konsumenta. Kolejny krok w budowaniu podświadomej lojalności konsumentów - mówi ekspert.

28 maja spółka Żabka Polska oraz firma MasterLifeSolutions, właściciel marki Dietly.pl, zawarły umowę, w efekcie której platforma cateringu dietetycznego dołączyła do Grupy Żabka.