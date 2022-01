Ekspert: Duże centra i parki handlowe sobie poradzą

1 stycznia tego roku zespół Cresa Polska rozpoczął działalność pod marką Newmark Polska na podstawie umowy zawartej z Newmark.

- Współpraca daje nam szansę na dalszy rozwój zespołu oraz poszerzenie oferty usług i obsługę jeszcze większej liczby klientów. Rynek nie stoi w miejscu, jest głodny nowych relacji i świeżego spojrzenia - mówi Piotr Kaszyński, partner zarządzający Newmark Polska.

Magazyny wciąż na fali

- Rynek magazynowy w naszym kraju utwierdza swoją ważną pozycję w Europie. Widzimy tutaj duże zainteresowanie tak ze strony najemców, jak również inwestorów. Wiele firm, szczególnie z sektora e-commerce, podjęło decyzję o poszerzeniu swoich możliwości magazynowania. Dzisiaj, chcąc być konkurencyjnym, trzeba posiadać produkt oraz możliwość szybkiego dostarczenia go do odbiorcy. Korzystając z ostatnich doświadczeń, gdy pandemia zaburzyła globalne łańcuchy dostaw, kolejne firmy zwiększają swoje możliwości produkcyjne oraz magazynowania w Europie. Niekwestionowanym beneficjentem tych decyzji staje się Polska. Jesteśmy nadal bardzo konkurencyjni w Europie – mamy relatywnie przystępne grunty w porównaniu z Zachodem, rozsądne koszty budowy oraz ludzi zmotywowanych do pracy - ocenia Piotr Kaszyński.

Wyzwania dla centrów handlowych

Najpoważniejsze wyzwania nadal stoją przed rynkiem obiektów handlowych. - Konkretnie przed obiektami handlowymi tzw. drugiej kategorii, zlokalizowanymi w mniejszych miastach. Handel tradycyjny to dzisiaj trudny i bardzo kapitałochłonny biznes, oparty na skali oferty i jej jakości, a to będzie bardzo trudno uzyskać mniejszym galeriom. Dodatkowo mierzyć się będą z presją czynszową ze strony firm zwiększających swoją aktywność w e-commerce. O duże obiekty byłbym jednak spokojny. Wielu najemców nie zdecyduje się na to, żeby zrezygnować ze swojej obecności w topowych galeriach handlowych. Równie dobrze, a może nawet lepiej, poradzą sobie parki handlowe, które okazały się dużym rynkowym sukcesem. Cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród najemców, którzy w parkach są w stanie osiągnąć większą rentowność niż w centrach handlowych – nawet przy mniejszych obrotach, ale też ponosząc znacznie niższe koszty utrzymania sklepów. Parki handlowe zyskują na popularności, ponieważ żyjemy w zawrotnym tempie, nie mając czasu na chodzenie po dużych centrach - uważa ekspert.