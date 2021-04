Ekspert: Ekipa Friza to maszynka do zarabiania pieniędzy

ukces lodów Ekipy "Friza" zaskoczył producenta i rynek, fot. za YouTube/mat.pras. (kolaż ps.pl)

- Lody Ekipy Friza to nic innego jak kooperacja producenta i marki osobistej, taka sama jaką robi Robert Lewandowski z OSHEE czy Robert Makłowicz z Lidlem. Dlaczego starszych konsumentów dziwi popularność lodów Koral sygnowanych Ekipą? Może dlatego, że umknęło im kilka ostatnich lat Youtube i niesamowicie szybkiej, acz w pełni zasłużonej kariery ekipy, która profesjonalnie prowadzona stała się maszynką do zarabiania pieniędzy - mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Wojetk Walczak, strategy director w agencji Plej.

- Ekipa to jeden z najbardziej popularnych kanałów w polskim Youtube, a jej twórcy osiągają zasięgi, których momentami pozazdrościć mogą im gwiazdy TV. Padają pytania o klasę czy wartości tych treści - proszę włączyć losowo wybraną stację telewizyjną w okolicach prime time i rzucić kamieniem w poziom Ekipy, która serwuje swoim odbiorcom rozrywkę na dokładnie takim samym poziomie, jak masowe media, ale sto razy bardziej dopasowaną do ich wieku, potrzeb i gustów. A że ich gusta są takie? To chyba zupełnie inny temat - uważa nasz rozmówca.

I dodaje: - Czy sprzedaż za pomocą influencerów to przyszłość marketingu? Nie. To jest teraźniejszość, która w przyszłości będzie jeszcze bardziej istotna, bo praktycznie trudno znaleźć obecnie kampanię marketingową, która influencerów nie wykorzystuje.